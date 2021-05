Boyfriend und Mum-Jeans waren gestern. Bahn frei für die Dad Pants! Die Mischung aus klassischer Anzughose mit der Coolness weiter Sweatpants ist unser Liebling für den Frühling.

Und Abmarsch: Hier sind die coolsten Looks des Wide-Leg-Trends.

Marsch frei für die Dad Pants

Zugegeben wir haben gewisse Daddy Issues. Die gehen aber nur so weit, dass wir uns dem Look seiner Hose berauben. Den für alle die in der Corona-Blase die wohl lauteste News am Fashion Horizont verpasst haben: Skinnyjeans und Zigarettenhosen sind absolut over. Dank endloser Lockdown Schleifen ist der Baggy-Stye auch in den Runway- und Streestyle-Looks angekommen. Mit unseren Home-Office-Gammel-Look haben diese aber nichts gemeinsam. Der neueste Hosentrend zeigt sich von der eleganten Seite. Bei den Dad Pants handelt es sich um weite Anzughosen, die so aussehen, als hätten wir sie frisch von Papas Kleiderschrank stibitzt. Weitere Attribute: eine hohe Taille, lockerer Schnitt und tiefe Seitentaschen. Wir haben für euch die coolsten Looks.

1. Laut und lässig

Laut, schrill und elegant. Die Dad-Pant zeigt sich gerne als Hauptdarsteller in lauten Farben. Derzeit schwer angesagt in Neon oder Pastell. Anna Penello kombiniert ihre mit einem Hemd mit matchy Kragen und Sonnenbrille. Ein XL-Blazer sorgt hintenrum als Figurschmeichler und der Strohhut bringt den extravagenten Look auf sommerlichen Boden.

2. Sportlicher Office-Look

Als Kombi-Look im Anzug machen sich die Dad-Pants vom Office bis zum After-Work-Drink (der hoffentlich bald wieder drin ist) gut. Sportlicher und damit auch alltagstauglicher wirds mit Crop-Top, Sneakers und Cape.

3. Sommerlich sexy

Bodysuits verleihen der Powerhose mehr Weiblichkeit. Ein breiter Gürtel schafft den gekonnten Übergang in der Taille und betont diese, was auch einen verlängernden Effekt auf unsere Beinlänge hat.

4. Out of Bed Eleganz

Ein besonders cooler und farbenfroher Style ist jener von Jennifer Casimiro. Das Colour-Blocking bringt gute Laune auf die Straße. die Plateau-Schuhe bringen die nötige Höhe. Besonderes It-Detail: der Schnürsenkel um die Hose gebunden. Der Undone-Look der Haare macht den Look Super-Lässig.

5. Klassische Victoria Beckham Style

Die Ikone aller Dad Pants Victoria Beckham hätte es nicht besser machen können. Darja Barannik setzt bei ihrem Look auf Office-Eleganz. Das Top vorne rum in die Hose gesteckt durchbricht das Outfit und bringt dadurch mehr Figur. Die Schuhe müssen beim Dad-Pant-Trend nicht zu sehen sein. High-Heels zaubern Endlosbeine und verhindern, dass wir nicht über die zu langen Hosen stolpern.