Ein Flug voller Swifties: Eine Tiktok-Userin teilte Aufnahmen aus einem Flugzeug, in dem sie und viele andere Passagiere lautstark „Love Story“ von Taylor Swift singen. Für dieses Erlebnis ist scheinbar nicht jede:r zu haben, wie sich in den Kommentaren auf der Plattform herausstellt. Für manche wäre so ein Flug „die Hölle“.

Das Tiktok-Video ging innerhalb kürzester Zeit viral und sorgt für heiße Diskussionen auf der Plattform.

Taylor Swift-Fans singen mit vollem Einsatz „Love Story“

Eine Seltenheit über den Wolken: Die Tiktok Userin, Maddison Olsen hatte vor wenigen Tagen ein besonderes Flugerlebnis, das sie auf ihrem Account vor wenigen Tagen postete. In den Video-Aufnahmen ist die Userin zusammen mit vielen anderen Fluggästen zu sehen. Gemeinsam singen sie in höchster Laustärke, „Love Story“ von Taylor Swift singen und ihre Hände dazu schwenken. „Wenn du nicht so zur Era’s Tour pendelst, dann will ich es nicht“, schrieb die Userin Maddison Olsen in die Caption ihres Videos.

Scheinbar dürften sich viele Fluggäste in diesem Flieger auf dem Weg zu einem Taylor Swift-Konzert in Australien befinden. Doch die Passagiere scheinen nicht die einzigen Swifties auf diesem Flieger zu sein: auch die Cabin-Crew macht mit!

In dem Tiktok sind Flugbegleiterinnen zu sehen, die sich an den Bord-Lautsprecher rangemacht haben und dort lautstark ein selbst gereimtes Lied über das Swiftie-Sein singen. „Sie werden Taylor nie so lieben wie wir“, dichten die zwei Mitarbeiterinnen überzeugt in den Lautsprecher hinein. Und dann wird es noch besser! Eine Flugbegleiterin shaked zu Swifts Hit-Song „Shake It Off“ mitten im Gang ab, während alle sie für ihre Moves feiern! Innerhalb kürzester Zeit ging Maddisons Tiktok-Video viral und sorgte auf der Plattform für ordentlichen Gesprächsstoff.

„Wenn das passiert, öffne ich den Notausgang.“

Vor allem in den Kommentaren wird dieser besondere Flug, heiß diskutiert. Während es für die einen der absolute Traum wäre, in diesem Flugzeug mitzufliegen, sagen manch andere: Nein, danke! „Mein größter Alptraum„, kommentierte eine Person unter dem Video. Während eine andere Userin schrieb: „Ich dachte, ich hätte einen schlechten Tag, bis ich dies sah und erkannte, dass es so viel schlimmer hätte sein können“. Eine Person hingegen versicherte: „Wenn das passiert, öffne ich den Notausgang.“

So sehr die Community das Video auch mit Humor aufgenommen hat, gibt es einige User:innen, die darauf hinweisen, dass nicht jede:r mit diesem Flug klarkommen könnte oder sollte. „Könntest du dir vorstellen, nach Hause zu fliegen, weil ein Familienmitglied gestorben ist und alle Taylor-Swift-Songs singen?“, brachte eine Userin auf. Jemand anderes meinte: „Ich habe Mitleid mit anderen Fahrgästen, vor allem mit solchen mit sensorischen Problemen, Klaustrophobie oder Angstzuständen.“