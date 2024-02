Die Grammys zelebrieren eigentlich die gesamte Musikbranche – in der Nacht von Sonntag auf Montag (4. auf 5. Februar 2024) standen sie jedoch ganz im Zeichen von Superstar Taylor Swift. Denn diese gewann nicht nur eine der begehrten Trophäen, sondern überraschte ihre Fans auch mit einer Album-Ankündigung.

Dabei hatten diese mit einem ganz anderen Schachzug des Popstars gerechnet.

Taylor Swift verkündet neues Album

Im Swiftie-Universum brodelte es schon Tage vor der Verleihung der Grammys. Denn schon vorab vermuteten viele Fans: Taylor Swift wird an diesem Abend Geschichte schreiben. Eine Vermutung, die sich bewahrheitete. Denn Taylor ist nicht nur die erste Künstlerin in der Geschichte der Grammys, die viermal den Preis für das beste Album mit nach Hause nehmen durfte, mit der Auszeichnung für das Beste Pop Vocal Album bekam sie auch ihren 13. Grammy (Swifties wissen: das ist ihre Lieblingszahl!). Für die Sängerin Grund genug, ihren Fans etwas zurückzugeben.

Als sie den Preis entgegennimmt, verkündet sie deshalb: „Ich möchte mich bei den Mitgliedern der Recording Academy dafür bedanken, dass sie so abgestimmt haben, aber ich weiß, dass die Art und Weise, wie die Recording Academy abgestimmt hat, direkt die Leidenschaft der Fans widerspiegelt. Ich möchte mich also bei den Fans bedanken, indem ich euch ein Geheimnis verrate, das ich in den letzten zwei Jahren vor euch geheim gehalten habe, nämlich dass mein brandneues Album am 19. April erscheint. Es heißt ‚The Tortured Poets Department‘. Ich werde jetzt gleich hinter der Bühne das Cover posten.“

Macht Taylor Swift Anspielungen auf ihren Ex?

Auf alle Swifties wartet also Nachschub. Kurz bevor Taylor mit ihrer „Eras Tour“ weitermacht, können sich ihre Fans schon mental auf all die neuen Songs einstellen und fleißig nach Easter Eggs suchen, die Taylor bekanntermaßen gerne in ihren Posts, Reden, Auftritten, Outfits, … versteckt. Den ersten davon scheinen einige Fans schon entdeckt zu haben. Denn der Titel „The Tortured Poets Department“ ist für manche ein eindeutiger Hinweis auf Taylors Ex-Freund Joe Alwyn.

Denn dieser enthüllte im Jahr 2022, dass er mit den Schauspielern Paul Mescal und Andrew Scott einen Gruppenchat habe, der den Titel „Tortured Man Club“ trägt. Kann das wirklich Zufall sein? Fürs Fans ein ganz klares Nein! Schließlich betonte Taylor, dass sie das Album seit zwei Jahren geheim hält; damals war sie noch mit Joe zusammen. Und auch die erste Zusatzinfo zum Album, die Taylor teilt – „In der Liebe und in der Poesie ist alles erlaubt“ – weist darauf hin, dass es in den Songs um Liebe gehen wird.

Fans hofften auf „Reputation (Taylor’s Version)“

Doch so sehr die Fans schon das erste Enthüllen von versteckten Messages und Easter Eggs genießen; ganz zufriedengestellt wurden die Swifties an diesem Abend nicht. Denn eigentlich erwarteten viele eine ganz andere Enthüllung von Taylor. In den Tagen vor der Preisverleihung deuteten nämlich alle Zeichen vermeintlich auf die Ankündigung von Taylors „Reputation“ Re-Recording. Es war Taylors sechstes Album, die 66. Grammy-Verleihung und „Reputation“ war jenes Album, das für keinen einzigen Grammy nominiert wurde.

Damit aber noch nicht genug: denn Taylor (und einige ihrer Freund:innen) wechselten ihre Profilbilder zu schwarz-weiß-Fotos; eine Ästhetik, die im Taylor Swift Universum für „Reputation“ steht. Stunden vor der Preisverleihung waren sich Fans dementsprechend sicher: Die „Reputation“-Era naht. Eine Vermutung, die sich jedoch nicht bewahrheitete und Fans an dem Abend mit einer großen Frage zurücklässt: Wann kommt denn endlich „Reputation (Taylor’s Version)“?

@charlottesarr93 yes i made a ppt explaing my theory & yes @Taylor Swift changing her prof pic to black and white gave me the confidence to post it!! @Taylor Nation #reputationtaylorsversion #taylorswift #grammys ♬ original sound – Charlotte

Taylor announcing a new album after winning a Grammy was not on my February bingo card, I thought it was going to be reputation Taylor’s version — Paytonics (@RealPaytonics) February 5, 2024

Ein ganz neues Album ist für viele aber Trost genug und hilft, darüber hinwegzukommen, dass all die penibel gesammelten Hints und Theorien dieses Mal nicht gestimmt haben. Und zumindest eines scheint sicher zu sein: „Reputation (Taylor’s Version)“ wird noch kommen!

Grammys: Das sind die Gewinnerinnen 2024

Bis dahin gab es bei den Grammy’s aber auch noch jede Menge weitere Promis, die Grund zum Feiern hatten. Miley Cyrus gewann ihre ersten Grammys für „Flowers“ in den Kategorien „Record of the Year“ und „Best Pop Solo Performance“.

Billie Eilishs „What Was I Made For“ wurde als Song des Jahres und bester Song für Visual Media ausgezeichnet und Victoria Monét bekam den Preis in der Kategorie „Best New Artist“.