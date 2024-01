„Pretty Little Liars“-Star Lucy Hale hatte lange mit einer Alkoholsucht zu kämpfen. Erst in diesem Jahr sprach sie erstmals über ihre Erfahrungen mit Alkoholismus, in der Hoffnung anderen Menschen zu helfen. Mittlerweile ist die 34-jährige Schauspielerin seit zwei Jahren trocken.

In ihrem neuesten Instagram-Post teilt Lucy eine starke Message über den Kampf mit ihrer Alkoholsucht.

Lucy Hale blickt auf ihre schwierige Reise zurück

In einem Podcast, im Februar 2023, sprach die US-Schauspielerin erstmals offen über ihren langen Kampf mit Alkohol. Obwohl es für sie eine private Reise war, entschloss sie sich dazu, ihre Erfahrungen mit der Öffentlichkeit zu teilen: In der Hoffnung, anderen Menschen zu helfen. Lucy hat tapfer gekämpft und den Meilenstein erreicht: Sie ist seit zwei Jahren nüchtern. Anlässlich des zweijährigen Jubiläums ihrer Nüchternheit, blickt die 34-Jährige jetzt auf ihre Reise in ihrem neusten Instagram-Posting zurück.

In dem Bild, das die Schauspielerin teilte, sind die Jahre, Monate, Tage und Stunden aufgelistet, seitdem sie abstinent ist. „Dies ist weiterhin das größte Geschenk, das ich mir selbst gemacht habe„, schreibt Lucy in der Caption und reflektiert weiter: „Ich bin weiterhin so dankbar für ein weiteres Jahr voller Wachstum, Wachstumsschmerzen, Lektionen, Freuden und Selbstverwirklichung.“

Lucy appelliert mit rührenden Worten an Betroffene

Die „Pretty Little Liars“-Darstellerin verkündete bereits im vergangenen Jahr im Podcast „The Diary of a CEO“, dass ihre langwierige und negative Erfahrung mit Alkohol bereits seit 13 Jahren andauert. Offene Gespräche mit anderen Menschen und das Teilen von „Momenten der Verletzlichkeit“ sollen ihr auf ihrer holprigen Reise geholfen haben, wie sie in ihrem Posting verrät.

Abschließend appelliert Lucy mit rührenden Worten an andere Menschen, die auch mit Alkoholismus kämpfen: „Wenn du zu kämpfen hast, solltest du wissen, dass du nicht allein bist und diesen Weg nicht alleine beschreiten musst. Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg zu heilen und es ist zutiefst persönlich und einzigartig für jeden von uns.“ Sie rät Betroffenen, Menschen zu finden, die einen „sehen“ und „unterstützen“.

Hollywood-Friends und Fans sprechen ihren Support aus

Lucy setzt mit ihrem Beitrag nicht nur ein starkes Zeichen, sondern ermutigt viele andere Betroffene. Für ihr mutiges Statement auf Social Media bekommt sie von ihren Hollywood-Friends und Fans einen enormen Zuspruch. „Ich bin so stolz auf dich sis!!“, kommentierte Demi Lovato. Auch die „Pretty Little Liars“-Crew unterstützt Lucy in der Kommentarspalte. Ex-Kollegin Troian Bellisario zeigt sich ihrer Freundin gegenüber besonders stolz: „Herzlichen Glückwunsch Lucy. Du bist eine Inspiration!„, schrieb sie in den Kommentaren. Auch die damalige Drehbuchautorin und Produzentin der Serie, Marlene King, Ex-Kollegin Sasha Pieterse sowie Ex-Kollege Tyler Blackburn verkünden unter dem Beitrag, wie stolz sie auf Lucy sind.

Auch die Fan-Community der Schauspielerin sprechen ihr einen großen Support aus: „Ich bin stolz auf dich Lucy. So froh, dass du deine Plattform nutzt, um einigen von uns zu zeigen, dass es möglich ist, Hindernisse zu überwinden, und dafür danke ich dir“, kommentiert etwa eine Person. „Das ist so inspirierend. Danke, dass du deine Reise geteilt hast“, schrieb ein anderer Fan.