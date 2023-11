Lucy Hale spricht in einem neuen Interview über düstere Zeiten aus ihrer Vergangenheit. So sei sie einen großen Abschnitt ihres Lebens süchtig nach Alkohol gewesen. Während der Dreharbeiten zur Erfolgsserie „Pretty Little Liars“ machte sie den ersten Entzug durch.

Doch niemand am Set wusste davon, wie die Schauspielerin jetzt erzählt.

Lucy Hale: Erster Alkohol-Blackout mit 12

Es sind ernste Worte, die Schauspielstar Lucy Hale über ihre Vergangenheit verliert. In einem Interview mit dem Podcast „Call Her Daddy“ spricht die heute 34-Jährige über ihre Alkoholsucht, die sie eine lange Zeit ihres Lebens begleitet hat. Es ist nicht das erste Mal, dass die Schauspielerin öffentlich über ihre Abhängigkeit spricht. Vergangenen Februar teilte sie ein Bild auf Instagram, mit dem sie ein Jahr Trockenheit feierte. Doch jetzt verrät Lucy noch weiteres Details aus der düsteren Phase ihres Lebens, die bis jetzt keiner kannte.

Bekannt wurde Lucy übrigens durch die Erfolgsserie „Pretty Little Liars“, in der sie über sieben Staffeln lang in die Rolle von Aria Montgomery schlüpfte. Dann folgten Filme wie „Cinderella Story“, „Scream 4“ sowie „Brave Mädchen tun das nicht“. Lucys Images nach Außen war dabei stets die brave, unschuldige, junge Frau.

Jetzt verrät die Schauspielerin allerdings, mit welchen Dämonen sie seit ihrer Kindheit zu kämpfen hatte – von denen aber nur wenige Menschen wussten. Bis jetzt. Denn gegenüber Alex Cooper, die Moderatorin des Podcasts, erzählte sie, dass sie das erste Mal bereits mit 12 Jahren Alkohol getrunken hat. Aber nicht nur das: „Ich hatte mit zwölf Jahren einen Blackout“, so Lucy. „Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Ich habe mich übergeben, mir war so schlecht, und ich erinnere mich, dass ich so verzweifelt war, als ich begriff, was passiert war“.

Heimlicher Entzug am „Pretty Little Liars“-Set

Wie die heute 34-Jährige weiter erzählt, sei ihr Alkoholkonsum seit ihren Teenager-Jahren „nie normal“ gewesen. „Es war ganz klar, dass ich getrunken habe, um vor etwas zu fliehen“, so Lucy im „Call Her Daddy“-Interview. Das ging sogar so weit, dass sich die Schauspielerin im nüchternen Zustand nie wirklich wohlgefühlt hat. Mit 23 Jahren kam ein Punkt, an dem sich Lucy schließlich entscheiden musste, wie ihr weiteres Leben verläuft. Denn sie ergatterte eine der Hauptrollen in „Pretty Little Liars“ und wusste, dass sie dadurch sehr bekannt werden würde.

Also entschied sie sich für eine Entzugskur. Still und heimlich. „Ich glaube nicht, dass jemand bei den Dreharbeiten davon wusste. Das war ein entscheidender Moment in meinem Leben“, erinnert sich die Schauspielerin. Doch bevor es Lucy besser ging, wurde es erst richtig schlimm. Denn zu ihrer Alkoholabhängigkeit kam auch noch eine Kokainsucht dazu. „Ich hatte Momente, in denen ich ins Krankenhaus musste. Es wurde wirklich dunkel. Ich war sehr traurig.“

Nüchtern wegen Corona-Pandemie

Mit 32 Jahren schaffte es Lucy dann, vollkommen nüchtern zu werden. Ausschlaggebend für diese Entscheidung sei laut Lucy die Corona-Pandemie gewesen. „Hätte ich nicht Covid bekommen, wäre ich vielleicht nicht nüchtern geworden – oder ich hätte mich einfach nicht dazu entschieden“, so die Schauspielerin. Bis heute ist sie zwei Jahre clean. „Nüchtern zu sein, ist das Beste, was ich je für mich getan habe. Das bedeutet aber nicht, dass es einfach ist“, so Hale.