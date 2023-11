Eine kleine Auszeit zu zweit? Say no more! Ein Blick in die Sterne zeigt, welche Sternzeichen im November gemeinsam verreisen sollten. Freut euch auf einen harmonischen Kurzurlaub ohne Stress und Konflikte.

Wer am besten jetzt gleich die Koffer packen sollte, verraten wir hier.

Widder und Stier

Für beide Sternzeichen steht fest: Sie brauchen dringend eine Auszeit! Damit sich sowohl Widder als auch Stiere erholen und ihre kreativen Batterien wieder aufladen können, sollten sie ein entspanntes Wellness-Wochenende einlegen. Dabei gilt das Motto: Don’t talk to me! Denn die Tierkreiszeichen, die eigentlich vor Leidenschaft und Tatendrang nur so sprudeln, sind sich einig: Jetzt ist erstmal Sendepause angesagt. Keiner ist dem anderen böse, wenn man sich mal stundenlang in ein Buch oder einen Podcast vertieft oder einfach genüsslich schläft. Dennoch ist es angenehm zu wissen, dass man nicht alleine ist.

Krebs und Jungfrau

Sowohl den Krebs als auch die Jungfrau zieht es aktuell in Richtung Sonne! Beide Sternzeichen können den Sommer einfach nicht gehen lassen und sehnen sich nach Wärme und Meer. Worauf wartet ihr noch? Schnappt euch euren Travel-Buddy, packt eure liebste Bademode ein und los geht’s! Dadurch, dass ihr beide glückselig seid, sobald ihre eure Destination erreicht, hat schlechte Laune keine Chance! Konflikte darüber, wer wo schläft, wann wo gegessen wird und wie lange man am Strand bleibt, gibt es bei euch nicht. Dafür seid ihr ein zu harmonisches Team!

Skorpion und Skorpion

Wer könnte einen Skorpion besser verstehen, als ein anderer Skorpion? Denn das, was das Sternzeichen jetzt braucht, ist eine Extra-Portion Ruhe. Dadurch, dass sie große Fans von Weihnachten sind, zieht es die Skorpione aktuell auch in Richtung Berge. Die gute Luft, die Abgeschiedenheit und mit etwas Glück auch ein paar erste Schneeflocken tragen dazu bei, dass das Tierkreiszeichen tiefenentspannt und voller guter Laune aus dem Urlaub zurückkehrt. Manchmal können ein paar Tage Auszeit Wunder wirken.