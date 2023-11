Mal ehrlich: Es ist höchste Zeit, auch wieder gute Nachrichten in unsere Leben zu lassen. Da kommt das Horoskop genau richtig! Denn auf einige Sternzeichen wartet der beste November.

Wer sich besonders freuen darf, lest ihr hier.

Wassermann

Nach einer ziemlich turbulenten Zeit hat es der Wassermann mehr als verdient, endlich auch mal Früchte seines Schaffens zu ernten. Es sieht wirklich gut aus für das Sternzeichen! Denn auch wenn der November anfangs noch etwas chaotisch verläuft, zeigt sich spätestens ab Monatsmitte eine gewaltige Verbesserung. Was das für den Wassermann bedeutet? Ein Erfolgserlebnis nach dem nächsten. Damit kann sich das fleißige Tierkreiszeichen auch endlich etwas Erholung gönnen, ohne dabei mit den Gedanken an stressige Situationen abzuschweifen.

Krebs

Für den Krebs ist der November wohl einer der schönsten Monate. Denn endlich kann er sich auf sein Lieblingsfest konzentrieren – Weihnachten! Dafür ist er auch schon mehr als vorbereitet. Die Deko steht bereit, die weihnachtlichen Duftkerzen ebenfalls und auch eine Liste mit den besten Weihnachtsfilmen aller Zeiten ist schon ready. Dadurch hat das Sternzeichen eine unglaublich gute Laune und gibt diese Mood auch an sein Umfeld weiter. Und weil wohl jeder positive Stimmung in seinem Leben brauchen kann, ist der Krebs in den kommenden Wochen ein äußerst beliebter Wegbegleiter.

Skorpion

Die Scorpio-Season im November ist für das Sternzeichen die perfekte Zeit, um einige Baustellen in seinem Leben anzugehen. Denn während der Skorpion den Rest des Jahres nicht gerade motiviert ist, sich mitunter aufwendigen und unangenehmen Dingen zu stellen, spürt er im vorletzten Monat des Jahres eine große Energie, durch die er nahezu alles schaffen kann. Ein schon lange geplanter Umzug? Jobwechsel? Der Weg zurück ins Datingleben? Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um über den eigenen Schatten zu springen!