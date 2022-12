Es gibt Verbindungen, die sind nicht gerade „a match made in heaven“. Wir sagen dir, welcher Sternzeichen-Mann so gar nicht zu dir passt. In einer Liebesbeziehung werdet ihr miteinander nur schwer glücklich werden:

Fische Kreativ, sensibel und von nachdenklicher Natur fühlst du dich von lauten, stets nach Aufmerksamkeit suchenden Schütze-Männern oft bedrängt und genervt. Kein gutes Match für eine harmonische Liebesbeziehung. Widder Du bist extrem ehrgeizig und schaffst ohne Anstrengung alles, was du dir vornimmst. Ein zweifelnder Zwilling-Mann würde dich mit seinen sinnlosen Bedenken extrem unglücklich machen und von deinem Weg abbringen. Stier Zuverlässig, vertrauensvoll und mit einem großen Hang zur Spiritualität kannst du streng rational denkende Menschen wie Steinböcke absolut nicht verstehen. Als Paar hättet ihr tausend Meinungsverschiedenheiten. Zwillinge Lebendig, kommunikativ und durchaus auch manchmal launisch hast du in einer Paarbeziehung so gut wie keine gemeinsame Verständnis-Ebene mit dem introvertierten und passiven Fische-Mann. Krebs Liebevoll, mitfühlend und romantisch wie du eben bist, lässt du dich von einem aufbrausenden, temperamentvollen Skorpion-Mann in einer Beziehung nur all zu leicht aus der Ruhe bringen. Löwe Als selbstbewusste und nach Aufmerksamkeit strebende Löwin kommst du gar nicht damit klar, wenn dir jemand die Show stehlen will. Mit einem Löwe-Mann würdest du ständig nur um den Platz im Rampenlicht streiten. Jungfrau Du bist stets top organisiert, etwas neurotisch, sehr ordentlich aber auch leicht gestresst. Wenn dir jemand deine eigenen Schwächen vorführt – nämlich der Jungfrau-Mann – reagierst du sauer und gereizt. Keine gute Voraussetzung für eine glückliche Beziehung. Waage Kein Sternzeichen ist so gerechtigkeits- und friedliebend wie die Waagen. Wenn du einen Fehler machst, stehst du auch bedingungslos dafür ein. Ganz im Gegensatz zum Widder-Mann. Das ist nur einer der Gründe, warum diese beiden Sternzeichen in der Liebe so gar nicht miteinander klar kommen. Skorpion Realitätsferne Träumer wie die Wassermänner treiben dich als temperamentvollen Skorpion mit stark ausgeprägten Realitätssinn in einer Beziehung verlässlich zur Weißglut. Schütze Als lebens- und abenteuerlustige Schütze-Frau kannst du Langeweile und penible Ordnung nicht ausstehen. Du willst die Welt erobern und reden, wie dir der Schnabel gewachsen ist! Deine direkte Art kommt beim übersensiblen Krebs-Mann jedoch gar nicht gut an. In einer Beziehung wäre er ständig beleidigt und gekränkt, während du dich von ihm eingeengt fühlst. Steinbock Als Steinbock-Frau bist du pflichtbewusst und verantwortungsvoll. Mit einem wankelmütigen und leicht beeinflussbaren Waage-Mann kommst du in einer Beziehung gar nicht klar. Wassermann Stiere, die immer ehrgeizig alle Regeln befolgen und ihr Leben streng durchorganisiert haben, gehen den verträumten Wassermännern in einer Beziehung extrem auf die Nerven.