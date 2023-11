Die Queen of Halloween hat es wieder getan! Heidi Klum begeistert ihre Fans erneut mit einem spektakulären und ultra-aufwendigen Kostüm anlässlich ihrer legendären Halloween-Party. Für ihre Verkleidung als Riesen-Pfau benötigte die 50-Jährige die Unterstützung von zehn Tänzer:innen.

Auch ihr Ehemann Tom Kaulitz war Teil der Kostümierung …

Heidi Klum feiert Halloween als Riesen-Pfau

Wie jedes Jahr haben sich unzählige Menschen gefragt, was sich Supermodel Heidi Klum diesmal wieder anlässlich ihrer Halloween-Fete überlegt hat. Und wie jedes Jahr hat die 50-Jährige ein großes Rätsel daraus gemacht. Immer wieder teilte sich ein paar Hinweise mit ihren Fans. Etwa durch das Verwenden des Hashtags #gobigorgohome. In New York machten außerdem Gerüchte die Runde, dass Heidi eine gesamte Straßen sperren ließ, um ihr Kostüm zur Geltung zu bringen.

Jetzt ist das Geheimnis endlich gelüftet und wir wissen, welche spektakuläre Verkleidung die Queen of Halloween diesmal in petto hat. Nach einem ganzen Tag in der Maske präsentierte sich Heidi als schillernder Riesen-Pfau – mit täuschend echtem animalischen Gesicht. So bekam sie etwa eine detaillierte Gesichtsprothese inklusive Schnabel verpasst. Ihr Outfit bestand aus einem blau schimmernden Ganzkörperanzug aus Samt.

Zehn Tänzer:innen als Pfauenfedern

Doch damit nicht genug! Heidi wäre nicht Heidi, wenn sie sich nicht auch diesmal einen besonderen Twist überlegt hätte. Denn der wohl wichtigste Part eines Pfaus – sein prachtvolles Federkleid – schien zunächst zu fehlen, als sich das Model am Red Carpet ihrer Halloween Party in New York zeigte. Doch dann trudelte auch schon ihre Entourage ein! Zehn Tänzer:innen des weltberühmten Cirque du Soleil verkörperten die grün schimmernden Federn. On Top gab’s dann auch noch eine Show-Einlage, bei der auch Heidi Klum ihre artistischen Fähigkeiten bewies.

Tom ist ein Ei

So schön Heidis Kostüm auch ist – Fans sind sich einig, dass es in diesem Jahr einen anderen Gewinner gibt. Und der ist kein Geringerer als ihr Ehemann Tom Kaulitz. Der „Tokio Hotel“-Star zeigte sich nämlich als lebensgroßes Pfauen-Ei neben seiner Model-Gattin. Dafür wird er auf Social Media heftig gefeiert. „Ich wäre das Ei“, so eine Userin auf Instagram. „Das Ei ist mein Spirit Animal“, fügt die Person hinzu. Einen Schnappschuss von Toms Ei-Kostüm teilte Drag Künstlerin Candy Crash auf Instagram. Sie selbst erschien im Look von Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz.

Starbesetzte Party

Zum bereits 22. Mal lud Heidi Klum nach New York zu ihrer großen Halloween-Party ein. Auf der Gästeliste standen unzählige Stars. Etwa Sängerin Camila Cabello, Rapper Ice-T, Designer Yannik Zamboni und Christian Siriano sowie ihr GNTM-BFF Thomas Hayo, der sich als täuschend echtes Double von Keanu Reeves Rolle in „John Wick“ präsentierte. Auch Töchterchen Leni Klum sowie Elon Musks Mutter, Maye Musk, waren Teil der gruseligen Feierlichkeiten.