Ein neuer TikTok-Trend erobert gerade die Welt. Diesmal dreht sich alles um die Farbe Grün: Wasser mit Chlorophyll! Das Wundermittel soll gegen Akne und Unreinheiten wirken und dabei auch noch gut für unser Immunsystem sein.

Influencer auf TikTok schwören gerade darauf.

Wasser mit Chlorophyll als Beauty-Hack?

Wenn es um neue Beauty-Trends geht, die einschlagen als gäbe es kein morgen, dann ist TikTok definitiv vorne dabei. Nach dem Super-Glow und 80s-Revival steht jetzt ein giftgrüner Drink im Mittelpunkt. Nein, die Rede ist hier etwa nicht von Grünkohl oder Spinat-Smoothies, sondern von Wasser, das mit Chlorophyll versetzt wird. Richtig gelesen. Der Stoff, der auch als Blattgrün bezeichnet wird, ist der natürliche Farbstoff in Pflanzen. Dadurch erhält das Trend-Wasser auch seine grüne Farbe. Zudem spielt Chlorophyll auch in der Fotosynthese eine wichtige Rolle und sorgt dafür, dass Pflanzen Energie aus Licht absorbieren. Und auch für uns Menschen ist Chlorophyll nicht ganz unwichtig.

Denn spätestens seit wir erfahren haben, dass durch Chlorophyll-Wasser Hautunreinheiten wie durch Zauberhand verschwinden sollen, hat der neue Trend unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Neben der tollen Wirkung auf unser Hautbild soll das Wunderwasser auch noch unser Immunsystem pushen. Grund dafür könnten die entzündungshemmenden und antibakteriellen Eigenschaften des Stoffes sein.

#chlorophyllwater: Das steckt dahinter

Unzählige Influencer testen diesen vermeintlichen Beauty-Hack gerade auf TikTok. Unter dem Hashtag #chlorophyll finden sich unzählige Videos, die bereits über 146 Millionen mal angesehen wurden. Ein paar User berichten sogar davon, dass das Zauberwasser ihre Akne-Narben verschwinden lässt. Viele andere teilen ihre Erfahrungen und behaupten, dass sich ihre Haut dadurch verbessert hat.

Besonders eine TikTokerin hat sich in den letzten Wochen zu so etwas wie einem Chlorophyll-Guru entwickelt. Die Userin (im Video unten) spricht in mehreren Postings über die positive Wirkung des Pflanzenstoffes auf ihrer Haut. Seit sie das Wunderwasser trinkt, hat sie keine Akne mehr, bekommt ihre Periode regelmäßiger und hat einige Kilos abgenommen, wie sie im Video erzählt. Und das Beste daran: laut der Tiktokerin schmeckt das Wasser auch noch gut…trotz des gewöhnungsbedürftigen Aussehens.

Noch keine bestätigten Daten

Wer auf den Chlorophyll-Hype aufspringen möchte, kann den Pflanzenstoff in flüssiger Form oder auch als Tabletten kaufen und anschließen mit ausreichend Wasser mischen. Offizielle Daten zu einer positiven Wirkung von Chlorophyll auf unserer Haut und unser Immunsystem gibt es allerdings noch nicht. Doch eine Studie des Seoul National University College of Medicine zeigt, dass das Blattgrün sowohl Gesichtsfalten, als auch die Hautelastizität bei Frauen über 45 verbessern kann.

Unser Tipp: wenn ihr euch unsicher seid, Supplements mit Chlorophyll auszuprobieren, könnt ihr euren Arzt um Infos bitten. Alternativ könnt ihr den Wirkstoff auch durch Ernährung zu euch nehmen. Chlorophyll ist etwa in grünem Spargel, Grünkohl, Brokkoli, Lauch und Rucola enthalten.