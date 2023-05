Seit Monaten häufen sich Berichte über wütende Orcas, die Boote am offenen Meer attackieren. Vor allem in Gibraltar, vor der Küste von Spanien, kommt es zurzeit vermehrt zu teils sogar brutalen Attacken.

Forscher haben jetzt eine Vermutung, was dahinter stecken könnte.

Wütende Orcas attackieren Boote: Was sind die Gründe?

Vor Spaniens Küste häufen sich Zwischenfälle, bei denen aggressive Orcas Segelboote und Jachten attackieren und dadurch auch Menschen verletzen. Sie rammen die Boote teils so wild, dass mindestens drei durch die Angriffe bereits gesunken sind. Augenzeugen berichten von gezielten und brutalen Attacken auf Boote mitten in der Nacht. Bereits 2020 häuften sich Berichte über aggressive Zwischenfälle mit Orcas. Seither weitete sich das Phänomen allerdings immer weiter aus. Damals vermuteten Forscher bereits, dass traumatisierte Tiere, die durch Boote verletzt wurden, oder etwa gestresste Wale dahinter stecken könnten. Nun gibt es neue Erkenntnisse.

Aggressives Verhalten breitet sich durch „Soziales Lernen“ aus

Forscher gehen nach neuesten Untersuchungen davon aus, dass die Orcas, die wegen ihrer Jagdtechnik auch Killerwale genannt werden, ihr Verhalten gegenseitig kopieren. Das könnte erklären, warum sich das Phänomen der Attacken vor der spanischen Küste und in Portugal weiterhin ausbreitet. Laut Forschern könnte sogar ein einziges traumatisiertes Orca-Weibchen der Auslöser gewesen sein. Alfredo López Fernandes, Biologe an der Universität Aveiro in Portugal und Mitautor einer aktuellen Studie zu dem Phänomen, erklärt in einem Interview mit „Live Science“ etwa, dass ein traumatisches Ereignis eine Verhaltensänderung bei einem Orca ausgelöst haben könnte, die der Rest der Population nachzuahmen gelernt hat.

Die Rache der Orcas?

Laut den Expert:innen imitieren die Wale also möglicherweise gegenseitig ihr Verhalten. Es gibt sogar Hinweise auf ein konkretes Orca-Weibchen, das den Stein ins Rollen gebracht haben könnte. Das Wal-Weibchen „White Gladis“ hat ihr aggressives Verhalten gegenüber Booten möglicherweise anderen Tieren beigebracht, die es wiederum an ihren Nachwuchs weitergeben. Dass Orcas bei Booten neugierig sein können, ist nichts Ungewöhnliches. Allerdings greifen sie normalerweise nicht derart aggressiv an – was zusätzlich darauf hindeutet, dass etwa eine Kollision eines Wals mit einem Boot das negative Trauma ausgelöst und in weitere Folge das soziale Lernen beeinflusst haben könnte.

Die koordinierten und gezielten Angriffe der Tiere könnten auf Dauer zu einer echten Gefahr werden. Nicht nur für Menschen, sondern auch für die Orcas selbst. Konkrete Maßnahmen, wie man die Situation vor der spanischen Küste in den Griff bekommen könnte, gibt es derzeit allerdings noch nicht.