Die Hochzeitssaison ist offiziell eröffnet! Doch was wäre eine Braut ohne das passende Make-up? Wir haben uns mal umgehört und herausgefunden, welche Bridal-Trends in dieser Saison besonders angesagt sind.

Hier findet ihr ein paar Inspirationen, damit der wohl schönste Tag im Leben noch schöner wird.

1. Rosy Blush

Für einen traumhaften Teint am Hochzeitstag sollten Bräute auf keinen Fall auf Blush verzichten! Besonders Rosé-Töne sind in dieser Saison gefragter denn je. Denn sie zaubern nicht nur einen gesunden, freshen Look, sondern sorgen auch für den ultimativen Glow. Damit das Bridal-Make-up auch wirklich den ganzen Tag bzw. die Nacht durchhält, sind mehrere Layer von Vorteil. Am Ende alles mit Settingspray fixieren. Für noch mehr Glow greift ihr zu einem Cremeblush – eine kleine Menge davon könnt ihr auch auf den Augenlidern und dem Nasenrücken verteilen.

Bild: Spotlight

Blush zum Nachshoppen:

2. Shiny Red Lips

Um auf den Hochzeitsfotos noch mehr herauszustechen, als ohnehin, ist ein roter Lippenstift am wirkungsvollsten. Knallige Töne wie ein kraftvolles Rot oder ein leuchtendes Apricot sorgen für einen Kontrast zum eleganten Brautkleid. Für ein shiny Finish zum Schluss noch ein Gloss auftragen! Aber Achtung: Hin und wieder solltet ihr eure Zähne und euer Kleid nach roten Lippenstiftflecken kontrollieren. Das kann aber genauso gut die Aufgabe der Brautjungfern sein 😉

Bild: Spotlight

Roter Lippenstift zum Nachshoppen:

3. Sparkly Eyes

Ein softes Make-up am Hochzeitstag kann man machen, muss man aber nicht. Wie gut, dass einer der Bridal-Trends 2023 in Richtung glitzernde Metallic Eyes geht! Dadurch kommt nicht nur die Augenpartie perfekt zur Geltung, sondern das Make-up passt auch bestens zum Gold-, Silber- oder Rosé-Schmuck. Wenn ihr nur ein leichtes Glitzer-Highlight setzen möchtet, tragt den sparkly Eyeshadow am besten mit den Fingern auf dem Augenlid oder im Innenwinkel auf. Oder ihr geht „all in“ und tragt richtig dick auf. In allen Fällen seid ihr der Star des Abends!

Bild: Spotlight

Eyeshadow zum Nachshoppen:

4. Fancy Details

Ein paar Hingucker-Details beim Make-up der Braut, die erst bei genauerer Betrachtung sichtbar sind, können nie schaden! Kleine Glitzersteinchen rund um die äußere Augenpartie sorgen etwa für den Extra-Glamfaktor. Wenn ihr Angst davor habt, die kleinen Details zu verlieren, könnt ihr einfach zu einem flüssigen Produkt greifen und Punkte bzw. feine Linien aufmalen. Oder ihr entscheidet euch für die Wow-Variante und arbeitet mit ein bisschen Glitzerpuder und Hautkleber und verteilt kleine Akzente davon im Gesicht.

Bild: Spotlight

Glitzer Details zum Nachshoppen:

5. Natural Brows

Während Bräute in dieser Saison gerne mit Lippen und Augen aufs Ganze gehen, hält es sich an der Augenbrauen-Front eher schlicht. Stark nachgezeichnete Brauen waren gestern! Jetzt setzen wir wieder auf Natürlichkeit und holen alles aus unserer Brauen-Partie raus, was möglich ist. Dazu die Augenbrauen erstmal mit einem Bürstchen in Form bringen und dann die Lücken mittels Brauenstift ausfüllen. Zum Schluss noch Brow-Mascara oder Brow-Gel auftragen, damit am großen Tag auch wirklich alles hält.

Bild: Spotlight

Augenbrauen-Produkte zum Nachshoppen: