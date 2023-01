Was kommt 2023 auf mich zu? Wird das Jahr erfolgreich? Worauf sollte ich mich einlassen? Die Antworten auf diese Fragen verrät euch das große Jahreshoroskop. Eines steht fest: Der Planet Mars bestimmt das neue Jahr und sorgt bei den Tierkreiszeichen für einen mächtigen Energieschub.

Welche Ereignisse und Hürden 2023 für jedes Sternzeichen bereithält, lest ihr hier.

Widder

Motto: No pressure und einen Gang zurückschalten!

Liebe: Vor allem im Frühling erlebt der Widder einen regelrechten Liebesrausch! Denn diese Jahreszeit verschafft dem Sternzeichen unzählige Schmetterlinge im Bauch. Singles bietet sich die Chance, auf ihren Seelenverwandten zu treffen. Vergebene Widder sollten sich von 2023 aber nicht zu viele große Veränderungen erhoffen! Auch wenn in der Partnerschaft alles wie am Schnürchen läuft, heißt das noch nicht, dass man sich gezwungen fühlen muss, die nächsten großen Schritte zu gehen.

Gesundheit: Der Mars sorgt bei dem Sternzeichen für einen enormen Energieschub. Diesen sollte es auch dankend annehmen, denn dadurch zieht der Widder mit voller Motivation und ohne große Wehwehchen durch 2023.

Beruf: Auch wenn das Kraftlevel des Planeten Mars auch beruflich auf den Widder übergeht, sollte er nicht aus den Augen verlieren, wo seine Grenzen liegen. Im neuen Jahr sollte das Sternzeichen daher besonders darauf achten, auch mal wohlverdiente Ruhephasen einzulegen.

Stier

Motto: Die Liebe zur Unabhängigkeit als Antrieb!

Liebe: Im neuen Jahr verspürt der Stier einen regelrechten Drang auf Unabhängigkeit und die damit verbundene Freiheit. Singles kommt das zugute! Denn nun finden sie endlich den Mut, alleine auf Reisen zu gehen und auf neue Personen zu treffen. Stiere in Beziehungen haben es da schon etwas schwerer. Denn sie müssen ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin erstmal schonend beibringen, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. Ob es einen gemeinsamen Nenner gibt, muss jeder für sich selbst herausfinden.

Gesundheit: 2023 fühlt sich das Tierkreiszeichen unbesiegbar! Mit der Kraft des neuen Herrscherplaneten Mars im Rücken, bewältigt der Stier auch so ziemlich jede körperliche Hürde, die sich ihm im neuen Jahr in den Weg stellt.

Beruf: Angetrieben von der Neugier und dem sehnlichen Wunsch nach Unabhängigkeit heißt es für den Stier im neuen Jahr wohl auch, dass er dabei ist, beruflich neue Wege einzuschlagen. Doch bis er etwas gefunden hat, das ihn vollkommen erfüllt, könnte eine kleine Weile vergehen. Man will sich schließlich auch nicht unbedingt mit dem Erstbesten zufrieden geben.

Zwillinge

Motto: Volle Kraft voraus!

Liebe: Still sitzen und Däumchen drehen ist für den Zwilling absolut keine Option. Die Sternzeichen ohne feste Beziehung stürzen sich von einem Abenteuer ins nächste. Doch gegen Ende des Jahres sollte es sich gut anschnallen, denn eine einzige Begegnung könnte einfach alles verändern. Ehe sich der Zwilling versieht, hat er bereits einen Ring am Finger – so schnell kann’s gehen! Auch vergebene Zwillinge erleben 2023 eine Reihe an tollen Ereignissen. Das kann eigentlich nur durch einen ganz besonderen Moment gegen Jahresende getoppt werden …

Gesundheit: Das Energielevel des Zwillings ist ohnehin schon enorm. Durch den Mars erlebt er aber einen ungeahnten Höhenflug. Doch wohin mit all der überschüssigen Kraft? Wie wäre es mit ein bisschen Auspowern, durch das Körper und Geist wieder durchatmen können und nicht ständig unter Strom stehen …?

Beruf: Dass 2023 sein Jahr ist, hat der Zwilling bereits geahnt. So soll es auch sein. Denn noch in der ersten Jahreshälfte stehen die Chancen gut, dass das Sternzeichen endlich seinen Traumjob ergattert bzw. in eine höhere Position aufsteigt.

Krebs

Motto: Veränderung kann auch etwas Gutes sein!

Liebe: Als Gefühlsmensch wittert der Krebs jede noch so kleine Veränderung in seinem Umfeld. Sei es in Sachen Liebe oder im Freundeskreis. 2023 sollte sich das Sternzeichen also darauf einstellen, dass sich viele Dinge ändern werden. Singles können möglicherweise schon bald nicht mehr auf ihre engsten Single-Vertrauten zählen, denn diese teilen ihre Freizeit mit jemand anderem. Vergebene Krebse sollten sich überlegen, wie sie ihre Zukunft gestalten möchte, denn ihre bessere Hälfte verlangt nach Entscheidungen. Was auch immer auf das Sternzeichen zukommt: Es muss nicht unbedingt schlecht sein!

Gesundheit: Da das Tierkreiszeichen stets auf seine Gesundheit achtet, kommt es auch ohne große Vorkommnisse durchs neue Jahr. Einzig in der Herbst/Winter-Zeit sollte der Krebs darauf achten, ausreichend Vitamine zu sich zu nehmen, sonst droht ein kleiner Ausfall.

Beruf: Der Ehrgeiz der Krebse war im vergangenen Jahr kaum zu toppen. Doch ganz so zufrieden scheinen sie dennoch nicht zu sein. Um das Frustlevel 2023 möglichst gering zu halten, muss sich das Sternzeichen im Klaren sein, wo seine Grenzen liegen. Eine klare Ansage aus dem Universum: Veränderung muss her, sonst wird’s ungemütlich!

Löwe

Motto: Nur nichts überstürzen!

Liebe: Schon zu Jahresbeginn ist der Löwe Feuer und Flamme für eine Person. Doch dabei sollte er darauf achten, sie nicht mit all seiner Liebe und Aufmerksamkeit zu überschütten. Schritt für Schritt, dann kommt der Rest auch von alleine. An diese Devise sollten sich auch die Tierkreiszeichen in Partnerschaften halten. Denn selbst wenn sie bereit für die nächsten Steps sind, sollten sie der anderen Person dennoch etwas Raum geben, um sich diese Entscheidungen durch den Kopf gehen zu lassen.

Gesundheit: Der Löwe ist definitiv kein Kind von Traurigkeit. Doch 2023 sollte er sich lieber überlegen, seinen Partymodus ein klein wenig zurückzuschrauben. Stattdessen könnte er seinen Körper etwas mehr Entspannung und Ruhe gönnen.

Beruf: Das ohnehin schon energiegeladene Feuerzeichen erlebt im Sommer einen Rausch an Tatendrang. Auch wenn es am liebsten alles sofort erledigen möchte, sollte es dennoch nicht übertreiben. Denn das kann schnell in eine andere Richtung gehen.

Jungfrau

Motto: Dem Bauchgefühl folgen!

Liebe: 2023 ist das Jahr der Entscheidungen für die Jungfrau. Während sie sich eigentlich immer sehr sicher war, was sie möchte, wird ihre Welt im neuen Jahr dennoch gehörig auf den Kopf gestellt. Das Sternzeichen steht vor der Frage, für eine Person alles zu verändern oder lieber den sicheren Weg zu gehen. Auch von vergebenen Jungfrauen wird 2023 in Sachen Liebe so einiges abverlangt, ihre Entscheidungsfähigkeit betreffend. Doch tief im Inneren wissen sie, was zu tun ist.

Gesundheit: Grundsätzlich weiß das Sternzeichen genau, was ihm gut tut. Doch hin und wieder eine kleine Meditationssession, um den Kopf freizubekommen, kann definitiv nicht schaden.

Beruf: Beruflich steht die Jungfrau ab Mitte des Jahres vor einer großen Möglichkeit! Doch diese bringt auch so einiges an Veränderung mit sich. Jetzt sollte sich das Sternzeichen darüber im Klaren werden, was es wirklich möchte und wohin die Karriere-Reise gehen soll.

Waage

Motto: Einfach mal die Komfortzone verlassen!

Liebe: Gerade zu Jahresbeginn läuft es in Sachen Liebe nicht sonderlich gut. Singles erleben ein Fail nach dem anderen und vergebene Waagen müssen mit einigen Spannungen in der Beziehung rechnen. Doch mit dem Frühling bessert sich die Lage wieder. Denn die neue Jahreszeit bringt Sonnenschein ins Leben des Sternzeichens und versorgt es mit einer ordentlichen Portion Mut und Selbstvertrauen. Die Frage, die sich Waagen jetzt stellen sollten: Was macht mich glücklich?

Gesundheit: Das Sternzeichen folgt seinen gewohnten Routinen, was körperliche Aktivitäten anbelangt. Vielleicht wäre es mal an der Zeit, aus den Gewohnheiten auszubrechen und an Kursen teilzunehmen, die nicht ausschließlich zuhause vor dem Bildschirm stattfinden. Neue Menschen und neue Fähigkeiten kennenzulernen, hat einen erfrischenden Effekt auf das Leben der Waage.

Beruf: Auch beruflich darf sich die Waage in diesem Jahr ruhig mehr zutrauen und aufs Ganze gehen! Ob Gehaltserhöhung, Karrieresprung oder Jobwechsel; der einflussreiche Mars sorgt dafür, dass das Sternzeichen endlich für seine Mühen belohnt wird.

Skorpion

Motto: Verborgene Talente entdecken!

Liebe: Voller Leidenschaft ins neue Jahr starten? Für den Skorpion ist das leider nicht der Fall. Singles warten vergebens auf die eine Person, die ihr Leben verändert. Dafür wird der Sommer aber umso interessanter für das Sternzeichen. Denn möglicherweise entwickelt sich aus einer heißen Romanze bis Jahresende etwas Ernstes. Skorpione in Partnerschaften sollten aus der Routine ausbrechen. Romantik sollte das Schlüsselwort des Jahres sein, auch wenn das für das Tierkreiszeichen nie oberste Priorität hatte. Doch wie es scheint, steckt ein regelrechtes Romantik-Biest in dem Sternzeichen, das nur darauf wartet, von den Leinen gelassen zu werden!

Gesundheit: Auch wenn der Skorpion genau weiß, was er verträgt und wovon er besser die Finger lassen sollte, nimmt er es nicht so genau mit seiner Gesundheit. Das sollte sich 2023 aber schleunigst ändern, sonst könnte das in näherer Zukunft noch Konsequenzen haben.

Beruf: Beruflich verlief das vergangene Jahr äußerst entspannt für das Sternzeichen. Daher ist auch der Wunsch nach Veränderung nicht sonderlich groß. Dennoch sollte der Skorpion mal einen Moment in sich hineinhören und aus seiner Routine ausbrechen. Denn wer weiß, womöglich steckt viel mehr in ihm, als er bisher immer angenommen hat.

Schütze

Motto: Zeit, zu handeln!

Liebe: Mars und Venus sind 2023 die Planeten, die über der Schütze schweben. Das bringt ihre Hormone auch richtig in Wallungen. Mit genügend Charme weiß das Sternzeichen auch ganz genau, was es tun muss, damit es bekommt, was es möchte. Das gilt für Singles ebenso wie für Vergebene. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte stehen alle Zeichen auf Liebe! Selbst scheue Schützen kommen langsam aus ihrem Versteck hervor und folgen ihrem Herzen. Für Tierkreiszeichen in fixen Partnerschaften ist es jetzt an der Zeit, über den Bau eines gemeinsamen Nestes nachzudenken.

Gesundheit: Ausgeglichenheit ist der Schlüssel zu einem gesunden Lebensstil. Diesen Leitsatz hat das Sternzeichen in letzter Zeit ziemlich vernachlässigt. Doch mit dem neuen Jahr kommen auch neue Vorsätze. Und dieser sollte ganz oben auf der Liste der Schütze stehen.

Beruf: Eines weiß die Schütze: So wie bisher kann es nicht mehr weitergehen. Das ist sie sich selbst einfach schuldig. Um inneren Seelenfrieden zu finden, sollte das Sternzeichen auch die nötigen Gespräche führen. Sind diese ausweglos, dann weiß es auch ganz genau, was zu tun ist.

Steinbock

Motto: Kommunikation kann niemals schaden!

Liebe: Im Marsjahr spielen die Gefühle des Steinbocks regelrecht verrückt. Sternzeichen, die gerade keine Beziehung führen, huschen vor allem zu Jahresbeginn von einer Person zur nächsten und wissen eigentlich selbst nicht so recht, was sie eigentlich wollen. Steinböcke, die bereits seit Jahren vergeben sind, zerdenken plötzlich alles und sind sich ihrer Gefühle nicht mehr zu hundert Prozent sicher. Keine Panik! Auch das vergeht wieder. Ob es sich dabei nur um eine kurze Phase handelt oder sich das Sternzeichen ernsthafte Gedanken machen sollte, wird sich zeigen. Ein intensives Gespräch bringt Licht in das herrschende Chaos!

Gesundheit: Die innere Unruhe wirkt sich schnell auf den Schlaf und in weiterer Folge auch auf das allgemeine Wohlbefinden des Steinbocks aus. Um wieder mehr Ruhe und Gelassenheit in sein Leben zu bringen, sollte das Sternzeichen dringend sämtliche Knoten lösen.

Beruf: Auch wenn die Liebe recht chaotisch verläuft, bedeutet das nicht, dass es auch im Job so zugehen muss. Ganz im Gegenteil: 2023 stehen beim Steinbock alle Zeichen auf einen Karrieresprung! Er muss lediglich wissen, wann er die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt sagt.

Wassermann

Motto: Geleitet durch die Abenteuerlust!

Liebe: Zugegeben: Single-Wassermänner haben vergangenes Jahr nicht unbedingt das große Los gezogen. Umso mehr Hoffnung haben sie jetzt für 2023. Die gute Nachricht: Sie werden nicht enttäuscht! Der Planet Mars verleiht ihnen eine unwiderstehliche Aura, durch die sie jede oder jeden um den Finger wickeln können. Ihre große Lust auf Abenteuer verschlägt sie auch in Regionen dieser Welt, die sie zum Staunen bringen – auch in Sachen Liebe! Vergebene Sternzeichen wollen unbedingt noch unzählige Dinge erleben, bevor sie den nächsten Schritt gehen. 2023 haben sie auch endlich die nötige Motivation dazu.

Gesundheit: Körperliche Gesundheit ist für den Wassermann keine Selbstverständlichkeit. Auch im neuen Jahr achtet er genau darauf, was er seinem Körper zufügt und wovon er besser die Finger lassen sollte. Gut so!

Beruf: Die Abenteuerlust des Sternzeichens hat 2023 auch Auswirkungen auf den Job. Denn der Wunsch nach neuen Herausforderungen ist groß! Ob der Wassermann sich diesen Traum nun im alten Job durch neue Aufgaben erfüllt oder eine vollkommen neue Möglichkeit annimmt, sich zu entfalten, entscheidet sich noch in der ersten Jahreshälfte.

Fische

Motto: Wenn sich eine Türe schließt, öffnet sich die nächste!

Liebe: Schon zu Beginn des neuen Jahres muss der Fisch mit einer herben Enttäuschung in seinem Liebesleben klarkommen. Eine Person, die ihm sehr nahe gestanden ist, hat es sich plötzlich anders überlegt. Doch anstatt den Rest des Jahres Trübsal zu blasen, sollte sich das Sternzeichen viel eher auf die neu gewonnen Freiheiten konzentrieren. Auch Fische, die sich in einer langjährigen Partnerschaft befinden, sollten sich auf einige Tiefschläge gefasst machen. Denn man kann es nicht immer allen recht machen. Vielleicht findet das Tierkreiszeichen aber einen Weg, die Sache noch zum Guten zu wenden.

Gesundheit: Einen Vorsatz, den sich das Sternzeichen schon oft vorgenommen hat: Mehr auf die Gesundheit achten. 2023 kommt er wohl nicht mehr aus, denn der Fisch ist nun gezwungen, auf sich und seinen Körper zu schauen.

Beruf: Langsam aber sicher schleicht sich der Trott in den beruflichen Alltag des Sternzeichens ein. Die Unzufriedenheit macht sich auch bei seinem Vorgesetzten bemerkbar. Mitte des Jahres könnte sich für den Fisch jedoch einiges verändern, denn ihm steht eine große Chance bevor, die er sich wirklich mal genauer ansehen sollte.