Die erste Woche des Jahres neigt sich dem Ende zu und während manche von uns sich immer noch nicht von der Silvester-Party erholt haben, planen andere schon ihr ganzes Jahr. Und für drei Sternzeichen wird es vor allem in Sachen Liebe ziemlich aufregend. Denn die/der Ex spielt plötzlich wieder eine Rolle.

Es wird Zeit für zweite Chancen.

Zwillinge

Für die Zwillinge wird es turbulent, wenn es um die Liebe geht. Denn so richtig festlegen wollen sie sich nur selten. Zwillinge sind deshalb oft diejenigen, die eine Beziehung beenden. Und meistens sind sie mit ihren Entscheidungen auch zufrieden. Außer bei dieser einen Person, der sie nie wirklich eine richtige, faire Chance gegeben haben.

Ein:e Ex, der/die einfach noch einen Versuch verdient hat. Das wissen die Zwillinge ganz genau und beschließen noch Ende Jänner, sich eben bei dieser Person zu melden – und zwar mit Erfolg. Denn auch die/der Ex hat die Zwillinge nicht vergessen.

Löwe

Eigentlich sind die Löwen extrem nachtragend. Wird ihr Ego nämlich gekränkt, können sie das so leicht nicht wegstecken und nagen noch lange daran, sich in einem Menschen getäuscht zu haben. Doch in dem Leben der meisten Löwen gibt es diese eine Person, der das Tierkreiszeichen einfach alles verzeihen würde. Eine Ex-Beziehung, die sie einfach nicht loslässt, ganz egal wie sehr sie das Ende verletzt hat.

Und eben diese Person tritt jetzt ganz überraschend wieder in das Leben der Löwen. Aber Achtung: Gebt euch nicht zu leicht hin, sondern überlegt ganz genau, ob ihr bereit seid, diese alte Flamme wieder aufleben zu lassen.

Schütze

Für die Schützen wird es 2023 nostalgisch. Denn ausgerechnet die verflossene Jugendliebe taucht ganz unverhofft wieder im Leben des Tierkreiszeichens auf und ist mindestens genauso schnuckelig wie damals. Da kann man doch einfach nicht widerstehen, oder?

Ganz so leicht gestaltet sich die Sache dann aber leider doch nicht, denn auch, wenn man mit der Ex-Beziehung gerne in Erinnerungen schwelgt; damit es richtig funktionieren kann und eine Zukunft hat, muss man eben auch im Hier und Jetzt kompatibel sein. Und diese Prüfung haben die Schützen noch vor sich.