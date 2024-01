Am 25. Jänner erwarten wir den ersten Vollmond des neuen Jahres. Welche Sternzeichen der sogenannte Wolfsmond besonders beeinflusst, lest ihr hier.

Denn das Himmelsphänomen steht für Leidenschaft, verborgene Wünsche und Selbstbewusstsein.

Löwe

Der Wolfsmond am heutigen Donnerstag spielt den Löwen perfekt in die Karten. Denn er hilft ihnen dabei, noch mystischer, charismatischer und attraktiver wahrgenommen zu werden, als sie es ohnehin schon tun. Damit ist auch klar, dass alles, was sich der Löwe in den kommenden Tagen vornimmt, ohne Probleme klappt. Auch die Leidenschaft kommt dabei bei dem von Haus aus impulsiven Sternzeichen nicht zu kurz. Also heißt es: einsteigen und gut anschnallen. Denn das, was das Liebesleben des Löwen für ihn bereithält, ist definitiv nicht von dieser Welt. Übertreiben sollte der Löwe allerdings nicht. Denn das kann für viele gebrochene Herzen sorgen.

Schütze

Den ersten Monat des neuen Jahres gehen Schützen lieber vorsichtig an. Denn sie müssen sich erst mit dem, was kommt, vertraut machen. Doch die Energie des Jänner-Vollmondes sorgt jetzt dafür, dass das Sternzeichen jetzt einen richtigen Selbstbewusstseins-Boost bekommt, wodurch es meterhoch springen kann. Statt also erstmal das Geschehen von Abseits zu beobachten, zu analysieren und dann erst zu handeln, stürzt sich der Schütze sofort mitten in den Trubel und macht einfach. Die Devise lautet: Trial and Error!

Steinbock

Der Steinbock gilt zwar als heißblütiges Sternzeichen; jedoch mit einer Prise Bodenständigkeit. Deshalb würde es ihm normalerweise nicht so schnell in den Sinn kommen, über seine kühnsten Träume und verborgene Bedürfnisse zu sprechen. Die Betonung liegt aber auf „normalerweise“. Denn der Wolfsmond im Jänner bringt das Tierkreiszeichen dazu, aus sich herauszukommen und darüber zu sprechen, was es sich tief im Inneren wünscht. Das Gute an der Vollmond-Energy: Spricht man etwas aus, gilt das als Manifestation. Daher ist es gut möglich, dass die verborgenen Wünsche des Steinbocks schon bald wahr werden.