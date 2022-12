Gegen Ende des Jahres sind wir alle besonders melancholisch und denken über das vergangene Jahr nach. Kein Wunder, dass bei der ein oder anderen Person wieder alte Gefühle hochkommen. Während sich manche beherrschen können, geben andere ihrem Bedürfnis nach alter Nähe nach. Und besonders diese Sternzeichen müssen sich an Silvester 2022 auf etwas gefasst machen. Denn bei ihnen meldet sich der/die Ex nach langer Zeit wieder.

Diese Tierkreiszeichen sollten sich gründlich überlegen, wie sie darauf reagieren.

Jungfrau

Eigentlich hat die Jungfrau schon lange mit ihren ehemaligen Partnern/Partnerinnen abgeschlossen und sieht optimistisch in ihre Zukunft. Inzwischen bahnt sich sogar eine neue Beziehung an. Doch an Silvester 2022 meldet sich eine Person aus ihrer Vergangenheit über Snapchat wieder, die sie ganz aus der Bahn wirft. Plötzlich steht für sie die Frage rund um ein Liebescomeback im Raum. Die Jungfrau sollte jedoch vorsichtig sein, denn es gab einen guten Grund für die Trennung. Manchmal ist es besser, die Vergangenheit ruhen zu lassen und den Blick nach vorne zu richten.

Widder

Der Widder sucht gerade das große Abenteuer. Da kommt es ihm gar nicht gelegen, dass ihn sein/seine Ex nach mehreren Monaten wieder kontaktiert. Das Sternzeichen ist genervt. Denn endlich hatte der Widder alles hinter sich gelassen und überwunden. Dann kommt der Anruf zu Silvester 2022 aus dem Nichts. Am liebsten würde er die Nummer einfach löschen, doch das fällt ihm nach der Kontaktaufnahme schwer. Trotzdem sollte das Tierkreiszeichen seinen ganzen Mut zusammennehmen und klare Grenzen aufzeigen – denn die Vergangenheit darf auch vergangen bleiben.

Schütze

Der Schütze ist momentan sehr anfällig für alte Liebschaften. Er sehnt sich derzeit nach großen Emotionen. Kein Wunder, dass er sofort schwach wird, wenn sich eine alte Liebe über WhatsApp kurz vor Mitternacht wieder meldet. Er interpretiert in diese Tatsache viel zu viel hinein. Denn für ihn heißt die Kontaktaufnahme: Es muss Schicksal sein. Er öffnet sein Herz und gibt dem ganzen eine neue Chance. Es kann sich lohnen, doch es kann auch gehörig nach hinten losgehen. Das Sternzeichen sollte vorsichtig mit voreiligen Entscheidungen sein und es lieber langsam angehen.