Ein Redditor animierte die Reddit-Community ihre weirdesten Trennungsgründe zu verraten. Während manche davon einen einfach nur zum Lachen animieren, lassen uns andere einfach nur sprachlos zurück. Eins können wir euch versprechen: Die Gründe werden euch auf jeden Fall amüsieren!

Wir haben die lustigsten und absurdesten hier für euch zusammengefasst.

Reddit-User verraten absurdesten Trennungsgründe

Es gibt sehr viele gute Gründe eine Beziehung zu beenden und andere Gründe die weniger wichtig erscheinen. Aber manchmal kann man über Kleinigkeiten und Ticks einfach nicht hinwegsehen, wenn sie einem erst einmal aufgefallen sind. Ein Redditor machte sich das jetzt zum Anlass, die Community nach ihren absurdesten Trennungsgründen zu fragen. Die Antworten sind einfach nur göttlich, sowas kann sich einfach niemand ausdenken.

Das sind die absurdesten Trennungsgründe:

Diese Paare waren offensichtlich einfach nicht dazu bestimmt zusammen zu bleiben.

1. Sie nahm beim Jenga immer den mittleren Baustein

“Ich war 13 Jahre alt und hatte dieses Mädchen für ungefähr zwei Monate gedatet. Wir spielten damals Jenga und ich merkte, dass sie nur die Steine aus der Mitte zog und niemals von den Seiten. Das gab mir das Gefühl, sie wäre schüchtern und langweilig. Kurz danach verlor ich das Interesse und trennte mich von ihr. All diese Jahre später bin ich der schüchterne und sie ist total wild.”

2. Sie hatte denselben Namen wie seine Mutter

“Sie hatte denselben Namen wie meine Mutter. Ich konnte…einfach nicht.”

3. Sie hatte seltsame Nahrungsrituale

“Sie aß eine Banane seitlich. Sie hielt sie horizontal, schälte sie und nahm einen Biss von der Seite.”

4. Er hatte nirgendwo Seife im Haus

“Er hatte keine Seife in seinem Apartment. Sogar nach dem dritten Date, konnte ich nirgendwo Seife in seinem Apartment finden, noch nicht einmal Geschirrspülmittel. Er hatte keinen unangenehmen Geruch oder so, aber das hatte mich einfach abgeschreckt.”

5. Er hatte Ähnlichkeit mit Jugendfotos ihres Vaters

“Ein richtig lieber Typ… sah aus wie mein Vater auf seinen alten Highschool Fotos. Ich kam einfach nicht darüber hinweg.”

6. Die Geschichte wiederholt sich

“Der Name von meiner Ex war Simone. Sie studierte Business Administration und hatte ein Pferd. Wir trennten uns, nachdem sie mich mit einem anderen betrogen hatte. Ich kam darüber hinweg und traf mich mit einer anderen Frau. Ihr Name war Simone. Sie studierte Business Administration und sie hatte ein Pferd.”

7. Körperhygiene der anderen Art

“Dieser Typ war super süß und hatte einige tolle Qualitäten. Er war Installateur. Irgendwann gab er ganz beiläufig zu, dass er nach einem Arbeitstag beim Reinigen seiner Fingernägel die Rückstände probierte. Ich konnte nicht anders und ich musste einfach gehen.”

8. Überlange Zehennägel

“Ihre Zehennägel waren so lang, dass man sie schon von weitem an dem Kratzgeräusch hören konnte, als wäre sie ein Hund.”

