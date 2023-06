Beim Duschen noch etwas dazu lernen? Ja, das ist möglich – auch wenn ihr glaubt, nach Jahrzehnten gar nichts mehr falsch machen zu können. Wir trauen uns aber zu wetten, dass ihr auf eine ganz bestimmte Körperstelle regelmäßig vergesst, weil ihr sie einfach nicht am Schirm habt. Doch dabei ist es sogar ziemlich wichtig, dass dieser Bodypart regelmäßig gereinigt wird.

Und nein, er ist nicht versteckt, sondern befindet sich literally in eurer Körpermitte.

Diesen Körperteil sollten wir beim Duschen nicht vergessen

Egal ob Seife, Duschgel oder andere Reinigungsprodukte: die Art und Weise wie ihr euch duscht, ist automatisch seit Jahrzehnten in euch drin und ihr denkt auch überhaupt nicht weiter darüber nach. Doch was, wenn wir euch jetzt sagen, dass ihr dabei mit ziemlicher Sicherheit immer einen ganz bestimmten Körperteil vergessen habt? Und nein, die Rede ist hier nicht von den Füßen, die von vielen auch gerne vernachlässigt werden, weil man denkt, dass sie während dem Duschen ohnehin genügend Wasser abbekommen.

Vielmehr sprechen wir von einem Körperteil, der sich in eurer Mitte befindet. Kein Wunder eigentlich, dass wir oft darauf vergessen. Schließlich spricht man nicht allzu oft darüber. Für viele ist die Stelle sogar ein richtiges Tabuthema – und es gibt sogar eine eigens benannte Angst, die Menschen davor entwickeln können. Kleiner Hint: diese nennt sich Omphalophobie. Kurz gesagt: Angst vor Bauchnabeln! Und genau das ist auch der Part eures Körpers, den ihr höchstwahrscheinlich gerne außen vor lässt.

Darum ist die Reinigung beim Duschen so wichtig

Es gibt vermutlich kaum jemanden unter euch, der seinen Bauchnabel bei der Einseif-Routine berücksichtigt oder diesen gar gründlich auswäscht. Doch damit solltet ihr besser ab sofort beginnen. Warum? Passt gut auf: im Nabel sammeln sich nämlich unzählige Bakterien, zudem lagert sich dort oft Schmutz ab. Die normale Pflege unter der Dusche reicht hier wirklich nicht aus.

Deshalb solltet ihr während dem Duschen für einen kurzen Moment mit dem Finger durch den Nabel wischen und sämtliche (unsichtbare) Rückstände mit einer antibakteriellen Seife entfernen. Bei nach außen gewölbten Nabeln ist die Pflege einfacher – hier reicht es, einfach kurz drüberzuwischen. Warum das so wichtig ist? Ganz einfach: mit dem gründlichen Auswaschen eures Bauchnabels verhindert ihr Unreinheiten oder gar Entzündungen. Ja, auch ein Bauchnabel kann sich entzünden und das kann sogar richtig schmerzhaft sein!

Video von Reinigung geht auf Tiktok viral

Auf Tiktok kursieren zu dem Thema bereits einige Videos. Ein Clip von einem Arzt (@dr.karanr) hat besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Denn er erzählt von einer Patientin, die den Nabel ihres Mannes reinigen musste, nachdem dieser große Schmerzen hatte. Was sie darin vorfand, war für viele User:innen schockierend und ekelerregend zugleich.

Der Arzt erklärt in dem Video, dass sich im Bauchnabel „Schweiß, abgestorbene Hautzellen, Öle, Kleidungsstoffe und Bakterien“ ansammeln können. Das wiederum kann zu Ausfluss oder einer Infektion führen, wenn der Nabel nicht regelmäßig gesäubert wird. Der Schmutz im Nabel kann sich außerdem verhärten und sich im Worst Case zu einem sogenannten Omphalolithen (Bauchnabelstein) entwickeln. „Bauchnabelsteine gibt es in einer Vielzahl von Farben, normalerweise sind sie schwarz, sie können aber auch hellbraun sein“, so der Mediziner.

Das Video haben wir hier für euch, aber Achtung, Ekel-Alarm:

Im Sommer sammelt sich Schweiß im Bauchnabel

Wenn ihr euren Nabel also ab sofort ordentlich reinigt, dann solltet ihr noch auf eine weitere Sache achten: das Abtrocknen! Denn auch hierbei solltet ihr auf keinen Fall euren Nabel vergessen. Je feuchter die Körperstelle ist, desto anfällige wird sie für Bakterien. Deshalb ist die Bauchnabel-Pflege vor allem im Sommer wichtig. Denn durch die Hitze schwitzen wir und der Schweiß, der von ganz oben im Körper Richtung Süden rinnt, sammelt sich im Bauchnabel.

Übrigens: Laut einer Studie der North Carolina State University können sich rund 67 verschiedene Arten von Bakterien ansammeln, wenn dieser nicht regelmäßig gewaschen wird. Denkt also beim nächsten Mal unter Dusche unbedingt an uns, bzw. an diesen Artikel 😉