Endlich! Lange mussten wir auf ein Update zum neuen Spin-Off von „Pretty Little Liars“ warten. Doch nun ist der Trailer da und hält unheimliche Einblicke in die neue Spin-Off-Serie von HBO Max für uns bereit.

Am 28. Juli soll die Serie auf dem Streamingdienst erscheinen. Wann wir sie hierzulande sehen können, steht allerdings noch nicht fest.

Der neue Trailer zum „Pretty Little Liars“-Spin-Off ist da

A ist wieder da! Ja, ihr habt richtig gehört! Am 28. Juli kommt die kultige Mystery-Serie zurück. Und ihr könnt euch auf einiges gefasst machen, denn die soll um einiges „düsterer“ und „horrorlastiger“ werden als das Original. Das verspricht zumindest der Trailer. „Jede Stadt hat dieses eine unheimliche Haus auf der gegenüberliegenden Seite des Friedhofs, in dem ein Mädchen allein mit ihrer Mutter lebte. Und dann ist etwas Schreckliches passiert. Dieses Mädchen war ich“, so beginnt die unheimliche Vorschau. Läuft uns schon der kalte Angstschweiß den Rücken hinunter? Noch nicht – dank „Stranger Things 4“ sind wir schon viel zu abgehärtet. Doch neugierig sind wir auf jeden Fall, was die Serie für uns parat hat.

Auch dieses Mal werden offenbar wieder fünf Little Liars von geheimnisvollen Nachrichten von A heimgesucht. Doch im Gegensatz zum Original müssen die fünf Liars namens Imogen, Tabby, Noa, Faran und Minnie aus Millwood für die Fehler ihrer Eltern vor 20 Jahren büßen. In einem Rückblick im Trailer ist zu sehen, wie ein Mädchen namens Angela Waters sich in der Vergangenheit das Leben nahm. Auch in der Gegenwart stirbt eine Mitschülerin auf eine ähnliche Weise. Als der Direktor der Schule über den tragischen Vorfall spricht, bekommen die Liars auch schon die erste kryptische Nachricht: „Eine weniger, noch fünf.“

Doch das ist nicht alles. Denn die Liars werden von einer gruseligen, maskierten Gestalt verfolgt. Um wen es sich dabei handelt, werden wir wohl abwarten müssen. Doch eines ist klar, das Spin-Off schlägt eine etwas horrormäßigere Richtung ein, als sein Vorgänger.

„Wir lieben die Idee, dass Rosewood existiert“

Wie die Macher des Reboots schon angeteasert haben, erwarten uns so einige neue und unerwartete Elemente. Sie wollten mit dem Reboot zwar an seinen erfolgreichen Vorgänger anknüpfen, jedoch trotzdem etwas ganz Neues aus der Serie machen. „Wir lieben die Idee, dass Rosewood existiert“, sagte Regisseur Roberto Aguirre-Sacasa, der auch Riverdale produziert hat, gegenüber Entertainment Weekly. „Wir nehmen darauf Bezug. Es gibt während der gesamten Staffel Easter Eggs.“ Es soll also auf jeden Fall kein Abklatsch davon werden, was wir schon bei Spencer, Aria, Hanna, Emily und Alison gesehen haben.

Die Staffel soll aus insgesamt zehn Episoden bestehen und feiert seine Premiere am 28. Juli 2022 auf HBO Max. Wann wir das Spin-Off aber hierzulande ansehen können, bleibt abzuwarten. Sehr wahrscheinlich ist, dass sie auf Sky erscheinen wird. Ein offizielles Erscheinungsdatum gibt es allerdings noch nicht.

Wird das Spin-Off mit dem Original mithalten können? Jaa, sieht gut aus! Nein, es wird nur ein Abklatsch davon.

