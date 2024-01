New Year, new TV-Highlights! Denn 2024 bringt serientechnisch jede Menge neue Shows, Fortsetzungen und zweite Chancen.

Wir haben sieben Serien, die ihr auf gar keinen Fall verpassen dürft!

Über diese Shows werden 2024 alle reden

Wir geben es ja selbst zu: im aktuellen Streaming-Dschungel gehen schnell einmal Serienhighlights unter. Zwischen all den unterschiedlichen Angeboten, Releases und Hypes verliert man schnell den Überblick. Aber keine Sorge, we got you! Wir haben uns die bisher bekannten Releases für 2024 ganz genau angesehen und für euch sieben Serien zusammengestellt, die definitiv auf eure Watchlist müssen – und auch gleich bewertet, wie süchtig sie machen werden!

ECHO

Marvel wird düster! Denn nachdem die bisherigen Filme und Serien aus dem MCU bereits tragisch und auch ernst waren, geht es in „Echo“ noch ein bisschen mehr in die dunklen Abgründe der Gesellschaft. Wir folgen in der Show nämlich keiner Heldin, sondern der Schurkin Maya, die wir schon aus „Hawkeye“ kennen – und begleiten sie auf der Suche nach Antworten auf die großen Fragen ihrer Vergangenheit. Dabei wird es auch ganz schön brutal und blutig!

Verfügbar ab 10.01.2024 auf Disney Plus

Binge-Watch-ability: 📺📺📺📺

Die Bachelors

Auch 2024 darf ein bisschen Trash-TV nicht in unserem Leben fehlen. Und RTL versorgt uns auch in diesem Jahr wieder ganz verlässlich – und zwar mit einem kleinen Plottwist. In diesem Jahr gibt es nämlich nicht den klassischen Bachelor, sondern „Die Bachelors“. Gleich zwei Rosenkavaliere sind also gleichzeitig auf der Suche nach ihrer Traumfrau. Da ist Drama doch eigentlich schon vorprogrammiert, oder?

Verfügbar ab 17.01.2024 auf RTL, neue Folgen eine Woche früher auf RTL+

Binge-Watch-ability: 📺📺📺

Avatar: Der Herr der Elemente

Es ist die Zeit der zweiten Chancen! Denn nachdem „Percy Jackson“ im Dezember 2023 seine große Redemption-Arc zelebrieren durfte, steht schon die nächste Storyline in den Startlöchern, die einen großen Shitstorm bekam: „Avatar: Der Herr der Elemente“. Denn nachdem 2010 versucht wurde, aus der Animationsserie eine Realverfilmung zu machen, endete diese in jeder Menge Kritik. 2024 versucht sich Netflix erneut an dem Material und macht aus dem Fanliebling eine Live-Action-Serie. Und so viel ist jetzt schon sicher: Fans des Originals werden diese ganz genau analysieren.

Verfügbar ab 22.02.2024 auf Netflix

Binge-Watch-ability: 📺📺📺📺

The Regime

„The Regime“ steht gleich aus mehreren Gründen auf unserer Watchlist. Der erste ist ziemlich offensichtlich: Kate Winslet spielt die Hauptrolle und es gibt kaum etwas, was diese Frau nicht spielen kann. Dann wäre da natürlich der Plot: „The Regime“ erzählt von einem fiktiven Regime in Europa, das droht zu zerbröckeln. Und der dritte Grund ist der Drehort. Denn „The Regime“ wurde unter anderem in Wien gedreht; zu den Drehorten zählte etwa das Palais Liechtenstein und wir müssen natürlich sehen, ob wir die heimischen Drehorte gleich erkennen!

Verfügbar in der Nacht von 03. auf 04.03.2024 auf Sky Q und Sky X

Binge-Watch-ability: 📺📺📺

Bridgerton Staffel 3

Mittlerweile gehört ein Release aus dem „Bridgerton“-Universum genauso zu unserem Jahr wie Ostern oder Muttertag. Und auch 2024 werden Fans der Serie wieder mit neuen Folgen versorgt. Dieses Mal dreht sich alles um Penelope und Colin und ihre holprige (und heiße!!!) Liebesgeschichte. Und wenn wir eines aus den vergangenen Jahren gelernt haben, dann wohl, dass wir nach dieser Staffel wieder einen neuen Lieblings-Heartthrob haben!

Verfügbar ab 16.05.2024 auf Netflix

Binge-Watch-ability: 📺📺📺📺📺

House of the Dragon Staffel 2

Es ist selten, dass Prequels, Spinoffs und Co mit dem Original mithalten können. Doch mit „House of the Dragon“ ist den Machern ein Serienhighlight gelungen, das ganz einfach mit dem Vorgänger „Game of Thrones“ mithalten kann. Die Show begeistert Fans – und wird bestimmt auch in der zweiten Staffel wieder für jede Menge Gesprächsstoff online sorgen.

Verfügbar im Sommer 2024 auf Sky

Binge-Watch-ability: 📺📺📺📺📺

You Staffel 5

Bei dem letzten Serienhighlight haben wir gleich zu Beginn einen kleinen Dämpfer. Denn ganz sicher ist der Starttermin der fünften und finalen Staffel von „You“ noch nicht. Doch nach dem Ende der vierten Staffel der Erfolgsserie verkündete die Show in den Sozialen Medien: „Goodbye… You. Joe Goldberg wird für die fünfte und finale Staffel von ‚You‘ 2024 zurückkehren“. Mehr Informationen gab es bisher nicht. Dennoch können wir es kaum erwarten, zu erfahren, wie es mit Joe nach dem großen Plottwist aus Staffel vier weitergeht.

Verfügbar voraussichtlich im Laufe von 2024 auf Netflix

Binge-Watch-ability: 📺📺📺📺📺