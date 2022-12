Nicht mehr lange, dann können wir Yeliz Koc bei der Suche nach ihrem Mr. Right zusehen. Am 29.12. startet ihre Datingshow „Make Love, Fake Love“ auf RTL+. Doch was sagt eigentlich ihr Ex Jimi Blue Ochsenknecht dazu? Trotz gemeinsamer Tochter herrscht zwischen den beiden seit Monaten Funkstille. Das verriet Yeliz nun in einem neuen Interview.

Auf Instagram überrascht sie ihre Fans jetzt außerdem mit der Aussage, dass sie zu einem Mitglied der Ochsenknecht-Familie noch Kontakt hat.

„Make Love, Fake Love“: Yeliz muss in neuer Datingshow Lügner entlarven

Es wird wieder geknutscht: Am 29.12. startet die erste eigene Datingshow der einstigen Bachelor-Kandidatin Yeliz Koc auf RTL+. Die Influencerin zieht dabei mit zehn Männern in eine Villa auf Mallorca. Doch die Männer machen es ihr nicht leicht. Denn manche von ihnen sind vergeben und spielen den Single-Status nur vor, um die Siegprämie von 50.000 Euro abzusahnen. Yeliz muss demnach die Lügner enttarnen und herausfinden, wer ein falsches Spiel spielt. So weit, die Theorie.

Jetzt wurde auch ein erster Trailer veröffentlicht und soviel steht schon jetzt fest: zwischen Yeliz und den Männern geht es ganz schön heiß her. Von sexy Massagen bis private Lap-Dance scheint die Influencerin vor laufenden Kameras von ihren Kandidaten alles zu bekommen.

So reagierte Jimi Blue Ochsenknecht auf ihre Datingshow

Doch was sagt Jimi Blue Ochsenknecht, der Vater von Yeliz‘ Tochter Snow, dazu, dass seine Kindesmutter im Fernsehen nach ihrem Traummann sucht? Auf diese Frage antwortete die Influencerin nun in der RTL-Sendung „Punkt 8“. Sie verrät: „Ich habe ihn im April das letzte Mal gesehen und gehört. Der hat nicht einmal mitbekommen, dass ich weg bin oder dass meine, unsere, Tochter nicht bei mir war, sondern bei meiner Mama.“

Dass Yeliz und Jimi kein gutes Verhältnis zueinander pflegen, ist kein Geheimnis. Immer wieder erklärte die Influencerin in den vergangenen Monaten, dass weder sie noch ihre Tochter Jimi in letzter Zeit gesehen hätten. Doch in einer Instagram-Fragerunde verriet Yeliz nun, dass sie den Kontakt zu den Ochsenknechts nicht komplett eingestellt habe.

Ein Mitglied der Ochsenknecht-Familie hat Kontakt zu Snow

In einem Q&A auf Instagram bestätigt Yeliz abermals, dass zwischen Jimi und seiner Tochter kein Kontakt bestehe. Auf die Frage, ob sich einer seiner Angehörigen für die Kleine interessiere, schreibt die 29-Jährige aber: „Ja und darüber bin ich sehr glücklich. Möchte aber keine Namen nennen weil ich nicht weiss ob die Person genannt werden möchte. [sic]“ Fans vermuten, dass es sich dabei vielleicht um Jimis Bruder Wilson Gonzalez handeln könnte. Wie die Influencerin selbst verriet, stand er ihr immer neutral gegenüber und hat sich nie in die Streitigkeiten eingemischt. Ihn habe die einstige Rosenanwärterin sogar zu Snows Geburtstagsparty eingeladen.

Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht wurden 2020 ein Paar. Nur wenige Monate nach Bekanntgabe ihrer Beziehung folgte auch schon die Schwangerschaft. Allerdings trennten Yeliz und Jimi sich kurz vor der Geburt ihrer Tochter Snow. In einem schier endlosen, öffentlichen hin und her auf Instagram und Yeliz Podcast warfen die beiden mit Anschuldigungen um sich. Bis Jimi Blue sich schließlich entschloss, die Mutter seines Kindes auf jeglichen Plattformen zu blockieren und den Konflikt vor Gericht auszuhandeln. Vor Gericht einigten sich die beiden Seiten dann letztendlich auf einen Vergleich.

„Make Love, Fake Love“ startet ab 29. Dezember in Doppelfolgen bei RTL+. Angekündigt sind insgesamt zwölf Folgen. Moderiert wird die Show von Janin Ullmann.