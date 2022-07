Gerade zur heißen Jahreszeit lieben wir ihn. Den Zopf! Und vor allem die klassischen French Braids haben sich im Sommer 2022 als echte Go-to-Frisur herauskristallisiert. Denn sie funktionieren sowohl im sportlichen Look, als auch bei einer Datenight. Wir haben diesmal aber keine Schritt-für-Schritt-Anleitung für euch – die sind ohnehin meistens viel zu kompliziert, sondern ein virales Video. Eine TikTokerin hat nun nämlich einen ultimativen Hack geteilt, wie French Braids super easy und schnell gelingen.

Dankt uns bzw. der verantwortlichen TikTokerin später! 😉

French Braids: TikTokerin teilt ultimativen Hack

Manchmal lieben wir TikTok einfach! Klar, nicht jeden Beautytrend sollte man unreflektiert sofort nachmachen – wir sagen da nur Gleitgel als Primer. Aber vor allem, wenn es um Frisuren geht, kann man sich schon mal auf der Videoplattform nach den neuesten Hacks orientieren, finden wir zumindest. Und ihr werdet wohl dasselbe denken, wenn wir euch erst folgenden Frisuren-Trick gezeigt haben.

Wir wissen ja nicht wie es euch geht, aber uns ist so ein französischer Zopf meist zu zeitaufwändig und energieraubend. Zwar sehen French Braids mega cute aus, aber im Alltag muss es halt doch meistens schnell gehen. Vor allem morgens können wir uns nicht einfach mal eine halbe Stunde vor Spiegel stellen und versuchen zwei halbwegs idente Zöpfe zu kreieren. Meistens weicht man dann doch lieber auf einen schnellen Dutt oder Pferdeschwanz aus. Doch damit ist jetzt Schluss.

„Die Frisur ist ein verdammter Gamechanger“

Denn während wir wiedermal bis spät in die Nacht in den Weiten unserer TikTok-„For-You“-Page versumpft sind, haben wir glücklicherweise einen ultimativen Hack für French Braids entdeckt. Und kein Wunder, dass uns der Clip ausgespielt wurde, immerhin verzeichnet das Video über vier Millionen Aufrufe!

Harmony Miller aus London teilte auf ihrem Account kürzlich ihren Top-Tipp in einem TikTok-Video. Den Clip beginnt sie mit den Worten: „Wenn du nicht weißt, wie man einen französischen Zopf macht oder deine Haare gerade eine absolute Katastrophe sind, bitte mach diese Frisur, es ist ein verdammter Gamechanger.“

Und so geht der Hack

Der erste Schritt besteht darin, die Haare in der Mitte zu scheiteln und sie gut durchzubürsten, damit es keine Knoten gibt. Dann nimmt Harmony eine Hälfte ihres Haares und bindet sie zu einem Pferdeschwanz, damit die Haare nicht im Weg sind. Danach erklärt sie, man solle einen kleinen Abschnitt von der Vorderseite des Kopfes und einen anderen Abschnitt derselben Größe direkt darunter nehmen und sie drehen.

Jedes Mal, wenn die Strähne gedreht wird, fügt ihr nach jedem Abschnitt ein kleines Stück Haar hinzu, wie es eben bei einem französischen Zopf so üblich ist. Der Clou besteht aber darin, dass die Haare nicht tatsächlich geflochten werden. Das eigentlich Flechten beginnt erst, sobald ihr mit dem Drehen am Ende der Kopfhaut angelangt seid. Klingt vielleicht kompliziert, ist es aber nicht. An dieser Stelle legen wir euch also dringend nahe, euch das Video ganz anzuschauen. Dann werdet ihr sehen: so einfach waren French Braids tatsächlich noch nie! Viel Spaß beim „Flechten“! 😉