Korea liegt im Trend. Vor allem auf TikTok! Neben K-Beauty, K-Pop und K-Drama sorgt auch koreanischen Essen für Begeisterung. Doch Bibimbap und Bulgogi war gestern: Der neueste Food Trend nennt sich Oi Kimchi oder auch Gurken Kimchi. Und kein Wunder, dass das Gericht auf TikTok gerade viral geht: Das Kimchi (das eigentlich gar kein Kimchi ist) ist wirklich easy zuzubereiten, gesund und auch noch mega lecker.

Bereit für den leckersten Food Trend des Sommers?

Gurken Kimchi: Der Food Trend des Sommers

TikTok hat wieder einen neuen Gurken-Trend für uns parat. Diesmal wird die Gurke allerdings nicht ins Gefrierfach gelegt und damit das Gesicht massiert – wir haben ja schließlich nicht mehr 2021 – sondern wirklich gegessen! Diesen Sommer wird’s richtig lecker: It’s serving Gurkensalat im Korean Style.

Genauer gesagt ist von sogenanntem Oi Kimchi die Rede. Bei dieser köstlichen Beilage handelt es sich um koreanisches Kimchi aus Gurken. Wobei dieses Gericht nicht unbedingt das klassische Kimchi ist. Traditionelles Kimchi besteht nämlich aus Chinakohl und wird fermentiert. Das ist bei Gurken-Kimchi nicht der Fall. Das Gericht kann also mega easy und schnell zubereitet werden. Zudem ist es einfach das perfekte Sommergericht! Vermutlich ist Gurken Kimchi auch deshalb gerade so beliebt. Allein der Hashtag #cucumberkimchi verzeichnet bereits über 50 Millionen Aufrufe auf TikTok. Aber genug Theorie: kommen wir zur Zubereitung!

So bereitet ihr das Gericht selbst zu

Mit wenigen Schritten könnt ihr das Oi Kimchi ganz easy selbst zubereiten. Wir orientieren uns bei dem Rezept jetzt an dem von Food TikTokerin @myhealthydish. Ihr Video verzeichnet auf TikTok über eine Million Likes und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass eine Million User das Rezept bereits probiert haben und deshalb das Like hinterlassen haben. Los geht’s!

Die Zutaten:

2 Salatgurken

1 EL Salz

20 g Ingwer

2 Knoblauchzehen

2 frische Frühlingszwiebeln

2 EL Reisessig

1 EL Zucker

6 EL Sesamöl, geröstet

1-2 EL Gochugaru (Koreanisches Chilipulver)

2 EL Sesam

Die Zubereitung:

Die Gurken gut waschen und trocknen. Anschließend in Scheiben schneiden und mit Salz marinieren. Lasst die Gurkenscheiben für circa 15 Minuten ziehen, damit das Salz der Gurke die Flüssigkeit entzieht. In der Zwischenzeit Ingwer und Knoblauch schälen und fein reiben. Die Frühlingszwiebeln abspülen und in feine Ringe schneiden. Für die Marinade verrührt ihr dann alles zusammen mit dem Reisessig, dem Sesamöl und dem Chilipulver. Nun können ihr die entwässerten Gurkenscheiben abtropfen lassen. Mit der Marinade vermengen, dem Sesam bestreuen … et voilà!

Ihr solltet das Gurken Kimchi dann mindestens 30 Minuten „ziehen“ lassen, am besten schmeckt es aber, wenn ihr es über Nacht in den Kühlschrank stellt und am nächsten Tag erst esst. Wer weniger geduldig ist, kann es natürlich sofort essen, das überlassen wir ganz euch! 😉

Die fancy Version

Wem Gurken – in kleinen Stücken geschnitten – zu langweilig sind, für den haben wir (und mit wir meinen wir natürlich wieder TikTok) noch einen heißen Tipp:

Legt die Gurke auf zwei Essstäbchen aus Holz und schneidet die Gurke mehrfach quer ein. Dann dreht ihr die Gurke um und schneidet sie wieder wie im ersten Schritt ein. Die Akkordeon-Gurken(n) könnt ihr dann mit der Marinade bestreichen. Wir können euch sagen, das fancy Gericht wird DER Renner auf jeder Grillparty sein. Viel Spaß beim Nachmachen! 😉