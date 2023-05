Im Sommer 2022 wurden Khloe Kardashian und ihr Ex Tristan Thompson per Leihmutter Eltern eines kleinen Sohnes. Wie der Kardashian-Sprössling heißt, gaben bislang weder der Realitystar noch der Basketballspieler preis. Doch nun soll ein Insider den Namen des Kindes ausgeplaudert haben.

Ist damit das Geheimnis rund um den Babynamen endlich gelüftet?

Laut Bericht: So heißt der Sohn von Khloe Kardashian

Trotz einer jahrelangen On-off-Beziehung und Fremdgeh-Skandalen entschied sich Khloe Kardashian dazu, noch ein weiteres Kind mit ihrem Ex Tristan Thompson zu bekommen. Nach ihrer gemeinsamen Tochter True durften sie dann Ende Juli per Leihmutter einen Sohn auf der Welt begrüßen. Wie ihr ganzes Glück heißt, war lange Zeit ein Geheimnis. Doch nun, neun Monate nach der Geburt, wollen US-Medien den Namen des Babys erfahren haben.

Bereits vor einigen Monaten sprach Khloe mit ihrer Mutter Kris Jenner in „The Kardashians“ über den Babynamen. Die 38-Jährige plauderte damals aus: „Er wird mit einem T anfangen. Das sind wirklich die einzigen Namen, die ich mir angeschaut habe“, verriet sie dem Familienoberhaupt. Wenn man dem Magazin US Sun nun Glauben schenken darf, dürfte der Name ihres Sohnes tatsächlich mit einem T beginnen. Denn laut einem Insider soll der kleine Junge Tatum Robert heißen.

Name in Ehren an Vater

Die Quelle erklärt gegenüber dem Magazin: „Khloe wollte einen Namen, der irgendwie ungewöhnlich, aber nicht zu weit hergeholt ist und auch zum T-Thema passt“. Der Name soll demnach auch in Gedenken an ihren Vater Robert Kardashian gewählt worden sein. Der US-amerikanische Anwalt, der 1995 weltweite Bekanntheit als Mitglied des Verteidigungsteams von O. J. Simpson in dessen Strafprozess erlangte, verstarb 2003 an Speiseröhrenkrebs.

Laut dem Bericht soll Kris an ihre Tochter appelliert haben, den Jungen Robert zu nennen. „Es wurde darüber gesprochen, ob es Tatum Robert oder Robert Tatum sein sollte“, sagt die Quelle gegenüber dem Medium. Doch letztendlich soll sich die Schwester vom Kim Kardashian dann für Robert als zweiten Namen entschieden haben.

Khloe und Tristan führen seit Jahren eine On-off-Beziehung

Khloe Kardashian und Tristan Thompson führen schon seit Jahren eine On-off-Beziehung. Das erste Mal miteinander angebandelt haben der „Keeping up with the Kardashians“-Star und der Profi-Basketballer im Jahr 2016. Derzeit sollen die beiden eigentlich getrennt sein. Doch seit einiger Zeit wird nun gemunkelt, dass die Eltern zweier Kinder wieder zusammen sind. Denn erst vor wenigen Wochen wurden die beiden bei einem Ausflug und einem gemeinsamen Essen gesichtet.