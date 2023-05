It’s Friyay!!! Das Wochenende steht vor der Tür. Und manche Sternzeichen können sich schon freuen, denn sie erleben einen tollen Wochenausklang. Was genau sie erwartet, erfahrt ihr hier.

Für diese drei Tierkreiszeichen hält das Wochenende echte Glücksmomente bereit.

Widder

Den impulsiven und abenteuerlustigen Widder erwartet ein Wochenende voller Überraschungen und Möglichkeiten. Es könnte sein, dass ein spontaner Ausflug oder eine unerwartete Einladung zu einer Party auf dem Programm stehen. Der Widder sollte bereit sein, das Beste aus jeder Gelegenheit zu machen und sich auf das Unbekannte einzulassen.

Stier

Der Kosmos ist an diesem Wochenende definitiv auch auf der Seite der Stiere. Denn die positive Energie, die das Sternzeichen erfährt, führt dazu, dass es unglaublich gute Laune hat. Und die ausgelassene Stimmung wirkt sich auch auf das Umfeld der Stiere aus! Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um seinen Horizont zu erweitern und etwas zu tun, was man schon immer tun wollte, sich aber nie wirklich getraut hat.

Schütze

Dieses Wochenende spüren Schützen eine fast schon unheimliche Motivation, Dinge anzupacken. Sei es der Sportkurs, der sich schon seit Monaten auf der To-do-Liste befindet oder das Ausmisten von unnötigen Dingen, die in der Wohnung herumliegen. Aber auch in Sachen Liebe und Freundschaft ist es an der Zeit, die Dinge anzugehen. Denn das Universum ist auf der Seite des Feuerzeichens und unterstützt es aus dem Hintergrund.

Löwe

Dieses Wochenende wird für Löwen besonders aufregend sein, da es viele Gelegenheiten geben wird, um sich zu amüsieren und zu entspannen. Ob es sich um einen Ausflug in die Natur, eine Partynacht mit Freunden oder ein romantisches Date handelt, der Löwe wird das Wochenende in vollen Zügen genießen. Na dann: Happy Weekend!