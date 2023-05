Die idyllische Gemeinde Iseltwald in der Schweiz erlebt aktuell einen riesigen Touristenansturm. Dafür verantwortlich ist eine Netflix-Serie. Glücklich ist der Ort darüber aber nicht und so setzen sich die Einheimischen jetzt zur Wehr.

In Iseltwald müssen Besucher:innen nun für ein Selfie am See zahlen!

Netflix-Serie „Crash Landing on You“ löst Hype um Schweizer Ort aus

Iseltwald ist ein idylisches kleines Dorf in der Schweiz. Es wird von den Einheimischen auch als die Perle am Brienzersee bezeichnet. Das Dorf mit nur 420 Einwohner:innen sieht nicht nur malerisch aus, in dem Ort geht es auch recht beschaulich zu. Zumindest bis vor einiger Zeit noch. Denn inzwischen pilgern unzählige Touristen an den Ort. Wie es zu dem plötzlichen Massenandrang kam? Die Antwort: Netflix. Besser gesagt ist die koreanische Serie „Crash Landing on You“ für den plötzlichen Besucheransturm verantwortlich.



Denn Iseltwald diente in der Serie als Kulisse für einige romantischen Szenen zwischen den beiden Hauptfiguren. Der malerische Ort am Brienzersee mit seinen charmanten Chalets und dem atemberaubenden Bergpanorama bot offenbar eine perfekte Umgebung für die Handlung des Netflix-Hits. Ziel der Pilger ist aber nicht unbedingt das ganze Örtchen. Denn in einer Schlüsselszene der Serie ist zu sehen, wie der Protagonist an einem Steg am Brienzersee Klavier spielt. Seitdem haben es Serienjunkies vor allem auf den See-Steg abgesehen. Und so entwickelte sich die Location inzwischen zu dem ultimativen Selfie-Spot des Ortes.

So this (1st pic) is that ‘Crash Landing on you’ famous scene, was shot at a small idyllic village called ‘Iseltwald’ in Alps. Am not even joking this place has the most Koreans & Indians waiting to take photos & Q to take a pic is about 30mins; see the Q right now! #SwissAlps pic.twitter.com/2TTRQe41Hw — Amu (@iamamupraj) June 5, 2022

Einheimischen wehren sich gegen Touristenmassen

Was die Ortsansässigen zwar einerseits freut, ist aber auch eine große Belastung. In lokalen Medien heißt es man habe sich zwar an den Touri-Auflauf gewöhnt – zufrieden sind die Dorfbewohner:innen mit der Situation jedoch nicht. Laut dem Portal 20Minuten sollen mittlerweile mindestens zwölf Reisebusse täglich an dem Spot halten. In Sachen Parkplätze sei die Kapazitätsgrenze schön längst erreicht, heißt es. Bei den Toiletten geht das Problem weiter. Für die große Zahl an Menschen sind einfach nicht genügend davon vorhanden.

Um den Ansturm auf den ikonischen Steg gerecht zu werden, der in den Wintermonaten sogar weiter angestiegen sei, wurde bereits ein eigener Shuttle-Service eingerichtet. Doch jetzt gibt es noch eine weitere Neuerung: Ein Drehkreuz versperrt den Weg zum Steg, solange nicht fünf Franken gezahlt worden sind. Das sind umgerechnet etwa fünf Euro.

Die Intention hinter der Maßnahme liegt auf der Hand: Denn obwohl die vielen Touris lange auf ein Selfie warten müssen, geben sie in dem Ort kaum Geld aus. Mit den Drehkreuzen will sich das Dorf nun wohl etwas Geld dazuverdienen. Ob das allerdings auch den Ansturm reduziert, wird sich zeigen.

Darum geht es in der Serie

Falls ihr die Serie übrigens noch nicht gesehen habt, können wir euch das K-Drama nur empfehlen. Die Serie handelt von einer Frau (gespielt von Son Yejin), die aus Südkorea kommt und beim Gleitschirmfliegen versehentlich in Nordkorea landet. Das Problem: Eine Grenzüberschreitung ist zwischen diesen beiden Ländern ein absolutes No-Go. Noch spannender wird das Ganze als sie sich in einen nordkoreanischen Offizier (gespielt von Hyun Bin) verliebt. Die beide stellen dann auch noch fest, dass sie sich bereits schon einmal in der Schweiz begegnet sind. Genauer gesagt – ja, ihr könnt es euch schon denken – in dem Dorf Iseltwald.