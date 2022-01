Die Schauspielerin Kathryn Kates ist gestorben. Im Alter von 73 Jahren ist sie einer schweren Lungenkrankheit erlegen. Bekannt war sie vor allem durch eine Rolle in der Netflix-Serie „Orange Is the New Black“.

Zuvor verabschiedete sich der Serienstar mit einem herzzerreißenden Video.

Kathryn Kates hat Kampf gegen Krebs verloren

Schauspielerin Kathryn Kates kämpfte bereits seit längerer Zeit gegen Lungenkrebs. Jetzt ist die 73-Jährige an der Erkrankung gestorben, wie ihr Management verkündet. „Sie wird uns in unseren Herzen immer als die starke Naturgewalt, die sie war, in Erinnerung bleiben und verehrt werden“, heißt es in einem öffentlichen Statement. Bekannt wurde Kates mit Rollen in TV-Serien wie „Seinfeld“ oder dem Netflix-Hit „Orange Is the New Black“. In Letzterem verkörperte sie Amy Kanter-Bloom, die Mutter von Piper Chapmans (Taylor Schilling) Ex-Verlobtem Larry.

Ihre Karriere gestartet hat die gebürtige New Yorkerin bereits in den 50er Jahren in Los Angeles. Dort war sie unter anderem ein Gründungsmitglied des Colony Theatres. In den 80ern folgten dann erste Auftritte in bekannten Fernseh-Shows. In ihrer Laufbahn war Kathryn in der Dramaserie „The Good Fight“ sowie als Richterin Marlene Simons in „Law & Order“ zu sehen. Auch in „Die Sopranos“ hatte die Schauspielerin einen Auftritt.

Abschiedsposting auf Instagram

Aufgrund ihrer schweren Lungenerkrankung wusste Kates bereits, dass sie nicht mehr lange leben würde. Auf Instagram verabschiedete sie sich daher bereits einige Tage vor ihrem Tod von ihren Followern und der Welt. In einem lyrischen Abschieds-Post heißt es: „Behaltet mich in euren schönen Herzen mit unvergesslichen Erinnerungen. Lehrt andere, was ihr von mir gelernt habt, und ich werde für immer leben.“ Dann liest die 73-Jährige das Sonett 77 von Shakespeare und sorgt damit für große Emotionen. Ihre Fans sind sich einig: „Wir werden dich vermissen“.