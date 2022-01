Happy News für den ehemaligen Kinderstar Macaulay Culkin: Der 41-Jährige soll sich nach mehreren Medienberichten mit seiner Freundin Brenda Song verlobt haben. Die beiden sind seit vier Jahren ein Paar und haben ein gemeinsames Baby.

Brenda wurde kürzlich mit einem Ring am Finger gesichtet.

Macaulay Culkin und Brenda Song sind verlobt

Vier Jahre sind die beiden Schauspiel-Stars bereits ein Paar – jetzt soll der nächste große Schritt in der Beziehung folgen. Macaulay Culkin soll nämlich um die Hand seiner Freundin Brenda Song angehalten haben. Das berichten zumindest mehrere US-Medien mit Berufung auf Insider, die den beiden sehr nahestehen. Zudem habe man Brenda erst kürzlich mit einem funkelnden Ring an ihrer Hand gesehen. Bisher haben sich die beiden jedoch noch nicht zu den erfreulichen Neuigkeiten geäußert.

Denn Culkin und Song achten darauf, dass ihre Beziehung auch wirklich privat bleibt. Gemeinsame Auftritte gibt es nur sehr selten und auch über ihr Liebesleben plaudern sie nicht gerne. Dass die beiden seit vier Jahren ein Paar sind, haben sie lange Zeit geheim gehalten. „Ich rede nicht gerne über mein Privatleben, aber alles ist wunderbar und ich bin glücklich“, erzählte Brenda Song 2018 gegenüber Us Weekly. Ihre Dates mit Culkin beschrieb sie damals als „großartig.“

Culkin verriet da schon ein paar mehr Details. 2018 sprach er im „The Joe Rogan Experience“-Podcast über seine Freundin und scherzte: „Das hier ist gut, also werde ich ihr wahrscheinlich gleich ein paar Babys reinstecken. Ich meine, wir sind definitiv am Üben.“ Er und Brenda hätten „ein gutes Leben“. Aus dem Spaß wurde dann aber Ernst, denn mittlerweile sind beiden Eltern eines Sohnes!

Culkin und Song sind Eltern geworden

Im April 2021 haben Macaulay und Brenda einen Sohn bekommen. Dieser trägt den Namen Dakota. Damit hält der Schauspieler seine 2008 verstorbene Schwester Dakota in Ehren. Vor fünf Jahren, also 2017, haben sich Culkin und Song am Filmset von „Changeland“ in Thailand kennengelernt. Daraufhin folgten einige romantische Dates, bis sie 2018 öffentlich machten, dass sie ein Paar sind.

Zuvor war Culkin von 1998 bis 2002 mit seiner Schauspielkollegin Rachel Miner verheiratet. Dann führte er eine Langzeitbeziehung (von 2002 bis 2011) mit Mila Kunis. Brenda war 2011 mit Trace Cyrus, dem Bruder von Miley Cyrus verlobt. 2012 trennten sich die beiden jedoch.