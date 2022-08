Das OnlyFans-Model Belle Grace hat einem treuen Follower womöglich das Leben gerettet. Während eines intimen Videocalls fielen ihr seine unterschiedlich großen Hoden auf. Daraufhin drängt sie ihn zu einem Arztbesuch. Dort erhielt der Mann dann die Diagnose Krebs.

Die schräge Geschichte teilte die Influencerin jetzt auf Social Media mit ihrer Community.

OnlyFans-Star rät Follower zu Arztbesuch

Die Influencerin Belle Grace ist neben Instagram, und TikTok auch erfolgreich auf der Erotik-Plattform OnlyFans unterwegs. Ursprünglich hatte Belle als Pflegefachkraft für Kinder und Erwachsene mit Autismus gearbeitet, hat sich jedoch dann für eine Karriere im Erotik-Bereich entschieden. Ihre helfende Ader konnte sie sich aber wohl beibehalten. Denn wie sie selbst jetzt auf Instagram schildert, habe sie dadurch wohl einen treuen OnlyFans-Abonnenten vor einem tragischen Schicksal bewahrt.

Es ist Teil von Belles Job, sich regelmäßig mit Fans für heiße Online-Dates zu verabreden, wie das Magazin „Your Tango“ berichtet. Mit der Zeit wurde ein Abonnent, der ihr bereits zwei Jahre lang folgt, zu ihrem Stammkunden. „Unsere Cam-Dates dienen hauptsächlich dazu, ihm Gesellschaft zu leisten, aber sie können auch zu sexueller Videointeraktion mit mir führen.“, verrät sie im Interview mit dem Magazin.

Diagnose: Hodenkrebs

Während eines Video-Calls mit dem Mann fällt ihr dann auf, dass seine Hoden plötzlich anders aussehen wie bisher. „Ich bemerkte, dass ein Hoden etwa viermal so groß war wie der andere, und fragte ihn, ob er schon immer so groß gewesen sei“, schildert die Influencerin. „Er sagte, es tue nicht weh, er habe auch nie Probleme damit gehabt, einer sei einfach immer schon viel größer gewesen.“, so das Model weiters.

Mehrfach rät Belle dem Mann dann, sich ärztlich durchchecken zu lassen. Doch er hört zunächst nicht auf die Influencerin. Letztendlich konnte sie den Mann dann aber schließlich dazu bewegen, seinen Hoden untersuchen zu lassen. Und tatsächlich: Das Fachpersonal stellt die Diagnose Hodenkrebs. Bei dem Abonnenten wurde ein aggressiver Tumor im kleineren Hoden entdeckt, der operativ entfernt werden musste.

Der Grund, weshalb die Influencerin nun mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit geht: Sie möchte ihre Reichweite nutzen, um auf die Gefahren von möglichem Hodenkrebs aufmerksam zu machen.