Neuer Monat, neue Streaminghighlights! Nach einem hotten Sommer folgt jetzt der Herbst, der nicht weniger heiß wird- zumindest in Sachen Neuerscheinungen. Auf welche Filme und Serien wir uns jetzt ganz besonders freuen, verraten wir euch hier.

Ihr könnt euch also schon so EINIGE Tage fett im Kalender markieren …

Neue Serien im September 2022

Während die einen mental schon bei Halloween oder gar Weihnachten sind, hängen andere noch im Spätsommer-Feeling fest. Eines darf dabei allerdings mit Sicherheit nicht fehlen: die passende Streaming-Auswahl. Hier erfahrt ihr, welche Serien im September durchstarten.

1. September

Detox, Staffel 1 (Netflix)

Star Trek: Lower Decks, Staffel 3 (Prime Video)

The Handmaid’s Tale, Staffel 4 (Prime Video)

Dr. Death, Staffel 1 (Canal+)

Animal Kingdom, Staffel 5 (Canal+)

2. September

Devil in Ohio, Miniserie (Netflix)

Dated and Related, Staffel 1 (Netflix)

Du bist nichts Besonderes, Staffel 1 (Netflix)

Fakes, Staffel 1 (Netflix)

Buy My House, Staffel 1 (Netflix)

Fabulous Lives of Bollywood Wives, Staffel 2 (Netflix)

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, Staffel 1 (Prime Video)

Life By Ella, Staffel 1 (Apple TV+)

Scouting for Models: Das dunkle Geheimnis der Modewelt, Dokuserie (Sky)

The Undeclared War, Staffel 1 (Sky)

Ramy Youssef: Feelings, Comedyspecial (Sky)

4. September

Munich Games, Staffel (Sky)

1972 – Münchens schwarzer September, Dokuserie (Sky)

6. September

Keeping Faith, Staffel 1 (Canal+)

7. September

Indische Serienmörder: Tagebuch eines Killers, Dokuserie (Netflix)

Duck Tales, Staffel 3 (Disney+)

Europa von oben, Staffel 3 (Disney+)

8. September

Growing Up (Disney+)

The Lazarus Project, Staffel 1 (Sky)

9. September

Cobra Kai, Staffel 5 (Netflix)

Narco-Saints, Staffel 1 (Netflix)

The Last Ship (Prime Video)

Gutsy – Geschichten über mutige Menschen, Staffel 1 (Apple TV+)

Central Park, Staffel 3 (Apple TV+)

Elizabeth, Dokuserie (Sky)

11. September

The Serpent Queen, Staffel 1 (Canal+)

14. September

Verschwunden in Lørenskog, Miniserie (Netflix)

Heartbreak High, Staffel 1 (Netflix)

Die Verbrechen unserer Mutter, Dokuserie (Netflix)

American Crime Story, Staffel 1 & 2 (Disney+)

Modern Family, Staffel 4-11 (Disney+)

15. September

Hunde im All, Staffel 2 (Netflix)

The Sleepwalker – Mord im Schlaf, Dokuserie (Sky)

16. September

Fate The Winx Saga, Staffel 2 (Netflix)

Santo, Staffel 1 (Netflix)

The Brave Ones (Netflix)

Liebe macht blind: Nach dem Altar, Staffel 2 (Netflix)

Gymnastics Academy: A Second Chance, Staffel 1 (Netflix)

A Private Affair, Staffel 1 (Prime Video)

Irma Vep, Staffel 1 (Sky)

Murder Nation, Staffel 1 (Sky)

Amy Schumer: Live at the Apollo, Comedyspeacial (Sky)

20. September

Transplant, Staffel 2 (Sky)

21. September

Iron Chef: Mexico, Staffel 1 (Netflix)

Designing Miami, Staffel 1 (Netflix)

The Real Bling Ring: Hollywood Heist, Dokuserie (Netflix)

Wanna Marchi: Die Fernsehbetrügerin, Dokuserie (Netflix)

Prisma, Staffel 1 (Prime Video)

Andor, Staffel 1 (Disney+)

Fleabag, Staffel 1-3 (Canal+)

22. September

Schnelles Geld, Staffel 2 (Netflix)

Thai Cave Rescue, Miniserie (Netflix)

The Kardashians, Staffel 2 (Disney+)

23. September

Das Mädchen aus der letzten Reihe, Staffel 1 (Netflix)

Jamtara – Das Phisher-Dorf, Staffel 2 (Netflix)

September Mornings, Staffel 2 (Prime Video)

24. September

Der Denver-Clan, Staffel 5 (Netflix)

28. September

Finger weg! (Brasilien), Staffel 2 (Netflix)

Die härtesten Gefängnisse der Welt, Staffel 6 (Netflix)

The Old Man, Staffel 1 (Disney+)

Das schöne Amerika, Staffel (Disney+)

Death in Paradise, Staffel 11 (Disney+)

29. September

Die Kaiserin, Staffel 1 (Netflix)

Die Killer Nanny, Staffel 1 (Sky)

30. September

Der Boden ist Lava, Staffel 3 (Netflix)

Human Playground, Staffel 1 (Netflix)

Jungle, Staffel 1 (Prime Video)

An Unknown Enemy, Staffel 1 (Prime Video)

The Sex Lives of College Girls, Staffel 1 (Prime Video)

Mr. Mayor, Staffel 2 (Sky)

Neue Filme im September 2022

Wenn das Wetter langsam umschwingt und wir uns getrost mit einer Kuscheldecke auf der Couch platzieren, dann brauchen wir dabei natürlich auch ein gutes Unterhaltungsprogramm. Say no more! Die Streamingdienste unseres Vertrauens wissen ganz genau, was wir wollen.

1. September

Antebellum (Netflix)

Corpse Bride – Hochzeit mit einer Leiche (Netflix)

Einsame Entscheidung (Netflix)

Labor Day (Netflix)

Love in the Villa (Netflix)

Outbreak – Lautlose Killer (Netflix)

Rock N Rolla (Netflix)

Vizinhos – Nachbarn (Netflix)

Zola (Netflix)

Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück (Prime Video)

Nicht mein Tag (Prime Video)

Nocturnal Animals (Prime Video)

Underworld: Awakening (Prime Video)

Ad Astra (Prime Video)

2. September

Das Festival der Troubadoure (Netflix)

The Batman (Sky)

3. September

The Great Gatsby (Prime Video)

Those Who Wish Me Dead (Prime Video)

Hannes (Sky)

6. September

Diorama (Netflix)

8. September

Thor: Love and Thunder (Disney+)

Pinocchio (Disney+)

Wedding Season (Disney+)

Willkommen im Club – Die Simpsons-Kurzfilm (Disney+)

Obi-Wan Kenobi: Die Rückkehr eines Jedi (Disney+)

Der Strand der Haie mit Chris Hemsworth (Disney+)

9. September

End of the Road (Netflix)

Sous emprise – Die Freiheit unter Wasser (Netflix)

Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick (Sky)

10. September

Black Box – Gefährliche Wahrheit (Sky)

12. September

Kalte Füße (Netflix)

14. September

Broad Peak (Netflix)

Die katholische Schule (Netflix)

16. September

Do Revenge (Netflix)

I Used to Be Famous (Netflix)

Spieglein, Spieglein (Netflix)

Drifting Home (Netflix)

17. September

Jackass Forever (Sky)

18. September

Zweite Chance – Wie weit würdest du gehen? (Canal+)

21. September

Der Parfumeur (Netflix)

Gold (Sky)

23. September

Athena (Netflix)

A Jazzman’s Blues (Netflix)

Lou (Netflix)

Sidney (Apple TV+)

After Love (Sky)

24. September

Fullmetal Alchemist The Final Alchemy (Netflix)

The Survivalist (Sky)

Das Zimmer meines Sohnes (Canal+)

25. September

The Kid Detective (Netflix)

The Exorcist (Prime Video)

28. September

Blond (Netflix)

30. September