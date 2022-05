Manche Menschen können einfach nicht mit Geld umgehen und sind ständig knapp bei Kasse. Tja, das gilt nicht für die folgenden drei Sternzeichen. Ein gewissenhafter Umgang mit Geld ist für sie selbstverständlich.

Erfahrt hier, welche drei Tierkreiszeichen besonders gut mit Geld umgehen können.

Steinbock

Steinböcke sind äußerst vernünftige Wesen. Ihr Geld wahllos zu verprassen, kommt für sie nicht in Frage. Sie stehen mit beiden Beinen fest im Leben und brauchen finanzielle Sicherheit, damit sie sich gut fühlen können. Sie sparen, investieren klug und arbeiten daraufhin, hoch hinauszukommen. Meistens wissen Steinböcke schon früh, was sie im Leben erreichen wollen und dann arbeiten sie zielstrebig daraufhin. Sie sind aber dennoch sehr genügsam. Schulden machen liegt diesem Sternzeichen nämlich so gar nicht.

Stier

Stiere sind echte Genießer. Sie lieben ein Leben voller schöner Dinge. Da solche Dinge und Komfort nun mal ihren Preis haben, wissen Stiere aber auch, dass es wichtig ist, daraufhin zu arbeiten. Sie arbeiten mit großer Ausdauer und ohne Eile auf ihre Ziele hin. Dazu sind Stiere auch noch sehr sparsam. Zumindest können sie gut einschätzen, für was es sich lohnt, Geld in die Hand zu nehmen und für was nicht. Der Stier macht definitiv etwas richtig.

Krebs

Auch der Krebs hat ein Händchen für Finanzen. Kein Wunder, sie sind auch immer top organisiert. Sie haben ihr Budget immer im Blick und schreiben Finanzierungspläne. Krebse listen auch Ausgaben und Einnahmen sorgfältig auf. Das heißt nicht, dass sie sich nie den ein oder anderen Luxus gönnen – sie wissen nur ganz genau, wann und wie sie es mit ihrem Budget vereinbaren können. So schaffen es Krebse, besonders viel Geld anzusparen.