Während so manch einer noch die kontroverse letzte Staffel von „Game of Thrones“ verdauen muss, rückt der Start des ersten-Spin-offs „House of the Dragon“ immer näher. Nun heizt ein neuer Trailer zum Prequel die Vorfreude nochmal gehörig an.

Und fest steht bereits jetzt: „GoT- Fans“ dürften wohl ganz auf ihre Kosten kommen.

Neuer Trailer zu „House Of The Dragon“ veröffentlicht

Wir haben uns gerade erst von der letzten „Game of Thrones“-Staffel erholt und da steht nun bereits das erste Prequel „House of the Dragon“ in den Startlöchern. Das letzte Update bezüglich Spin-Off ist ja schon eine Weile her. Anfang Oktober wurde ein erster kurzer Teaser veröffentlicht, doch seitdem war es eher still rund um die heiß erwartete Serie. Immerhin: Seit Februar sollen laut George R.R. Martin – dem Autor der Serienvorlage – die Dreharbeiten tatsächlich schon abgeschlossen sein.

Und so kommt es, dass wir uns nun über einen brandneuen Trailer freuen dürfen. Und dieser erweckt endgültig den Eindruck, dass uns hier ein würdiger Nachfolger zur Hit-Serie erwarten dürfte.

Drachen, Feuer, Blut und Intrigen

„Geschichte erinnert nicht das Blut, sie erinnert die Namen.“ ist im Trailer zu hören und lassen „GoT“-Fans auf episches Serien-Highlight hoffen. Feuerspeiende Drachen, ein blutiger Kampf um den Eisernen Thron, Intrigen an jeder Ecke. Der neue Trailer zu „House Of The Dragon“ lässt auf ersten Blick jedenfalls kaum Fan-Wünsche offen.

Für all diejenigen die das Buch (noch) nicht gelesen haben: „House of the Dragon“ spielt hunderte Jahre vor „Game of Thrones“ und basiert auf den Targaryen-Chroniken „Feuer und Blut“ von George R.R. Martin. Ganze 200 Jahre wurde die Uhr dabei zurückgedreht, sodass das titelgebende Haus Targaryen tatsächlich noch intakt ist und nicht nur von einer einzelnen Daenerys verkörpert wird.

Im Zentrum des Prequels steht natürlich wieder der eiserne Thron von Westeros, um den sich alle streiten. Im Trailer zu sehen sind außerdem die neuen Charaktere, die Westeros bevölkern: Von Daemon Targaryen (Matt Smith) bis zu Prinzessin Rhaenyra (Emma D’Arcy). Und die zentrale Frage, die sich stellt, lautet: Können die Häuser eine Frau auf dem Thron akzeptieren? Wir sind jedenfalls schon mega gespannt.

Am 21. August 2022 startet „House of the Dragon“ in den USA bei HBO Max. Hierzulande kommen die neuen Folgen einen Tag später – also am 22. August – zu Sky.