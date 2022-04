„Jedes Ende hat einen Anfang“ und wenn wir dem Trailer von „Stranger Things“ glauben dürfen, wird der Auftakt zum Serienende richtig episch. Denn der Trailer zur vorletzten Staffel der Erfolgsserie ist nicht nur ziemlich creepy, sondern auch richtig spannend.

Eine neue Bedrohung macht Hawkins unsicher.

So geht es in „Stranger Things“ weiter

„Ein Krieg steht bevor.“ Tja, das klingt ja nicht gerade nach einer entspannten Zeit, die auf Eleven, Max, Mike, Dustin und Lucas zukommt. Denn wie uns der neue Trailer der vierten Staffel „Stranger Things“ verrät, kommt auf unsere Gang so einiges zu. Eine neue Bedrohung treibt in Hawkins ihr Unwesen und der Kampf gegen das „Upside Down“ geht in die nächste Runde. Und ganz nach dem Motto „Jedes Ende hat einen Anfang“ scheint dieser Kampf besonders dramatisch zu werden. Denn im Trailer wird Eleven gewarnt: „Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, also sag ichs einfach: Wir können diesen Krieg nicht gewinnen – nicht ohne dich!“

Doch während sich die Teenies mit den aktuellen Bedrohungen beschäftigen, zeigt der Trailer auch, dass die Wunden der vergangenen Staffel noch lange nicht verheilt sind. Denn nachdem sich Billy in der vergangenen Staffel für seine Stiefschwester Max geopfert hat, muss diese lernen, mit dem Verlust umzugehen. „Ich weiß nicht, ob du das überhaupt hören kannst. Seit du fort bist, ist alles eine einzige Katastrophe“, erzählt Max dem Grabstein ihres Bruders. „Eine Zeit lang habe ich versucht, glücklich zu sein; normal. Ich weiß, dass das unmöglich ist.“ So wie es aussieht, hat Max ihrem Bruder seine Fehltritte der Vergangenheit also verziehen.

Klingt schon anstrengend genug? Nicht für die Freunde. Denn neben all dem übernatürlichem Chaos und einer bisher nie dagewesenen Bedrohung für die Menschheit müssen sie sich auch in der Highschool zurechtfinden.

„Stranger Things“: Staffelstart bereits am 27. Mai

Doch bei all dem Chaos gibt es im neuen Trailer auch eine gute Nachricht (und einen kleinen Spoiler, also Achtung!!): Nachdem viele am Ende von Staffel drei befürchtet haben, dass Polizeichef Jim Hopper gestorben ist, sehen wir ihn für einen Augenblick in dem Trailer. Er scheint also doch am Leben zu sein, und mit einer Gruppe Soldaten gegen einen Demogorgon zu kämpfen.

Es dürfte also wirklich spannend werden. Und allzu lange müssen Fans auch nicht mehr warten. Denn wie schon im vergangenen Jahr bei „Haus des Geldes“ wird die neue Staffel in zwei Teile aufgeteilt. Teil eins der vierten Staffel soll am 27. Mai erscheinen; nach einer kurzen Erholungspause geht es dann am 1. Juli mit Teil zwei weiter.

Nach Staffel vier soll es übrigens dann noch eine finale fünfte Staffel geben, wann diese auf Netflix erscheint, ist jedoch noch nicht bekannt.

Freut ihr euch schon auf die neue Staffel! Ja, ich kanns kaum erwarten! Nein, weil dann ist die Show ja bald zu Ende! 🙁

