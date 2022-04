Habt ihr euch vielleicht gefragt, wie der Heiratsantrag bei „Bennifer“ abgelaufen ist? Jennifer Lopez verrät jetzt alle Details zu dem großen Moment mit Ben Affleck, den sie ja bereits zum zweiten Mal erlebt hat.

Während der Frage aller Fragen war J.Lo übrigens nackt!

So war der Antrag für Jennifer Lopez

Während viele zu Beginn noch gedacht haben, dass die wiederaufgeflammte Beziehung zwischen Jennifer Lopez und Ben Affleck ein reiner PR-Gag ist, sollte spätestens jetzt erkannt haben, dass dem nicht so ist. Denn das Revival von „Bennifer“ KANN nach dem Heiratsantrag von Ben Affleck nur echt sein!

Wie echt, hat J.Lo jetzt verraten – samt pikanten Details! Denn wie die Künstlerin auf ihrem Blog „On the JLo“ schreibt, war der Antrag vielleicht nicht unbedingt hollywoodreif, dafür aber auch nicht weniger schön. Der große Moment war „das Romantischste“, dass sie sich je hätte vorstellen können, auch wenn er „überhaupt nichts Besonderes“ war.

Denn: Jennifer Lopez lag gerade in der Badewanne und genoss ihr Schaumbad, als Ben Affleck auf die Knie ging. „Hast du dir jemals vorgestellt, dass dein größter Traum wahr werden könnte?“, so die 52-Jährige. „Samstagabend, als ich an meinem Lieblingsort auf Erden (im Schaumbad) war, ging meine schöne Liebe auf ein Knie und hielt um meine Hand an“, schreibt die Künstlerin weiter.

Nicht viele können behaupten, bei ihrem eigenen Heiratsantrag nackt gewesen zu sein. Ob Ben Affleck dann zu ihr in die Wanne gestiegen ist, hat J.Lo jedoch nicht verraten …

„Ist das ein Ja?“

Das war wohl auch das Letzte, womit J.Lo gerechnet hat, denn sie war zu Tränen gerührt, als Affleck ihr die Frage aller Fragen gestellt hat. „Ich war völlig unvorbereitet und sah ihn nur lächelnd und gleichzeitig mit Tränen in den Augen an“, drückt Lopez ihre Gefühle aus. Dass sie diesen Moment nach beinahe 20 Jahren noch einmal erlebt, habe sie einfach sprachlos gemacht.

Eine Reaktion, die Affleck etwas zu verunsichern schien. Denn er fragte: „Ist das ein Ja?“. J.Lo daraufhin: „Ich habe ‚ja‘ gesagt, natürlich ist das ein Ja.“ Dann schreibt die Sängerin und Schauspielerin noch, wie glücklich sie sei, dass sie eine „zweite Chance auf wahre Liebe“ bekommen habe.

Verlobungsring mit großem Wert

Ganze 17 Jahre nach ihrer Trennung, sind „Bennifer“ also wieder vereint. Denn bereits im Jahr 2004 waren die beiden verlobt, haben am Ende aber nicht den großen Schritt gewagt. Jetzt wollen sie ihre Liebe offenbar besiegeln – diesmal wirklich! Das hat sich Ben Affleck auch richtig etwas kosten lassen. Denn wie Diamant-Experte Grant Mobley gegenüber dem People-Magazin erzählt, hat der grüne Diamantring von Lopez einen immensen Wert.

Grün ist die zweit seltenste natürliche Farbe eines Diamanten – die seltenste ist übrigens Pink-Rot. Nur eine handvoll grüner Steine kommen pro Jahr auf den Markt und einen davon scheint sich Ben Affleck geschnappt zu haben. Der Experte geht von einem Kaufpreis von etwa 3 Millionen Dollar aus.

Werden sie diesmal den Schritt wagen? Na klar – wahre Liebe siegt immer! Könnte schwierig werden …

