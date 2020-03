Jeder hat ein bestimmtes Talent, das ihn von anderen unterscheidet. Es gibt sogar Menschen, die in mehreren Dingen gut sind. Jedoch trifft man hin und wieder auf Personen, die sich sicher sind, dass sie in allem, was es gibt, die besten sind.

Dass sie denken, sie sind in allem herausragend, kann mit ihrem Sternzeichen zusammenhängen. Deswegen haben wir die drei Sternzeichen herausgefunden, die glauben, sie können alles am besten.

1. Zwilling

Der Zwilling glaubt nicht nur, dass er in allem der beste ist, laut ihm weiß er es sogar. Er ist von sich selbst sehr überzeugt und stolz darauf, alles auf Anhieb zu können. Aber meist ist es so, dass es zwar in der Theorie gut klingt, in der Praxis jedoch nicht funktioniert. Es sollte den Zwilling nicht überraschen, dass er auch Schwächen hat.

2. Löwe

Der Löwe ist nicht nur ein egoistisches Sternzeichen, sondern auch eines, das sehr selbstbewusst ist. Zumindest macht es anfangs den Anschein, denn wenn man den Löwen näher kennenlernt, sieht man, dass er sich sehr wohl darüber bewusst ist, dass er nicht der beste in allem ist. Dennoch lässt er die meisten Menschen spüren, als würde er genau das denken.

3. Wassermann

Der Wassermann glaubt, dass er nicht nur alles weiß, sondern auch alles kann. Er findet, es ist eine Beleidigung, wenn man ihn fragt, ob er bei gewissen Dingen helfen kann. Denn, laut ihm, sollte die Frage nicht sein, ob er kann, sondern ob er möchte. In den Augen des Wassermannes ist er der beste, egal worum es geht.