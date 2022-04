Es wird spannend: Die südkoreanische Version von „Haus des Geldes“ steht schon in den Startlöchern. Jetzt hat Netflix einen neuen Teaser zu „Money Heist: Korea – Joint Economic Area“ veröffentlicht. Die ersten Bilder versprechen eine aufregende neue Bande für den Professor – und neue Masken.

Und das Beste: die neue Serie startet schon früher als gedacht!

Neuer Teaser zu „Haus des Geldes“-Remake ist da

Keine Frage, „Haus des Geldes“ war einer der größten Serien-Hits auf Netflix. Im Dezember letzten Jahres fand die spanische Serie dann ihr Ende! Fans der maskierten Gruppe rund um das kriminelle Superhirn, auch bekannt als „Professor“, können sich nun nicht nur auf das Spin-off zur Figur „Berlin“ freuen. Auch ein Remake steht in den Startlöchern – und zwar eines aus Südkorea!

Netfix hat nun einen neuen Teaser von „Money Heist: Korea – Joint Economic Area“ veröffentlicht und der sorgt für Aufsehen. Darin sehen wir nämlich nicht nur beeindruckende Bilder zur südkoreanischen Adaption von „Haus des Geldes“, auch das Startdatum wird verraten. Und zu aller Freude: Die Serie kommt schon sehr bald!

Remake kommt schon im Juni

Im Teaser zu sehen, ist erstmals die koreanische Verbrecherbande. Besonders spannend: Der Teaser enthüllt, dass die neuen Bankräuber keine Salvador-Dalí-Masken mehr tragen, sondern traditionell südkoreanische Hahoe-Masken – die normalerweise bei religiösen Zeremonien verwendet werden.

Okay, zugegeben: bis auf die Masken verrät der Teaser noch nicht allzu viel, dafür enthüllt er aber ein nicht ganz unwichtiges Detail! Und zwar das heiß ersehnte Startdatum: am 24. Juni 2022 startet das Remake auf Netflix mit insgesamt zwölf Folgen. Lange müssen wir uns also nicht mehr gedulden.

Darum geht’s

Der Inhalt des Remakes dürfte eigentlich schon klar sein. Oder etwa doch nicht? Ein komplettes 1:1-Remake der spanischen Serie, nur mit anderem Cast, wird es wohl eher nicht werden. Das zeigt allein schon die Maskenauswahl. Es sieht also ganz danach aus, dass es zumindest kleinere Anpassungen auf kulturell-geografischer Ebene geben wird. Auf Netflix selbst heißt es dazu: „Der rätselhafte Professor stellt ein Team mit Dieben aus dem Norden und dem Süden zusammen, um kurz vor der Wiedervereinigung Koreas die neu geprägten Münzen zu stehlen.“

Wenn das nicht spannend klingt!? Am 24. Juni wissen wir es dann endlich ganz genau!