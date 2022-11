Kaum zu glauben, aber der November ist schon zur Hälfte um und wir gehen mit großen Schritten auf den Dezember zu. Doch manche von uns erleben Ende des Monats noch eine besondere Überraschung, die alles verändern wird. Welche Sternzeichen das betrifft, erfahrt ihr hier.

Diese Tierkreiszeichen erwartet im November noch eine Überraschung.

Steinbock

Der Steinbock darf sich auf einen wunderbaren November-Ausklang freuen. Auf das Erdzeichen wartet laut Horoskop nämlich eine große Überraschung in der Liebe. Ende November könnten Steinbock-Geborene einen Menschen kennenlernen, der sie einfach nur fasziniert. Oder aber sie treffen auf eine alte Bekanntschaft, die so einiges in ihrem Leben verändern wird. Unser Tipp an den Steinbock: Öffne dein Herz, es wird sich lohnen!

Widder

In diesem Monat erwartet den Widder finanziell noch eine Überraschung! Ob im positiven oder negativen Sinne ist allerdings nicht ganz eindeutig. Es wäre dem Sternzeichen natürlich zu wünschen, dass es einen Bonus erhält. Die finanzielle Spritze käme dem Widder nämlich genau recht. Wer sein Geld allerdings gern in Aktien, Kryptos oder Glücksspiel steckt, sollte Ende des Monats besser kein allzu großes Risiko eingehen. Die Sterne stehen zu diesem Zeitpunkt nämlich etwas unsicher.

Jungfrau

Sorry liebe Jungfrauen, der November endet für euch wohl im absoluten Beziehungschaos. Die Gefühle in der Partnerschaft sind eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Schweren Herzens müssen Jungfrau-Geborene also langsam eine Entscheidung treffen. Im Chaos ziehen sie sich zurück und wollen den Kopf freibekommen. Doch genau diese Distanz könnte Ende November tatsächlich noch zur endgültigen Trennung führen.