Ich hab mir vor ein paar Jahren mal die Frage gestellt, ob ich wirklich glücklich bin, aber konnte sie mir nicht wirklich beantworten. Mir wurde klar, ich muss MUTIG sein und etwas verändern. Jede Sekunde des Lebens ist Einzigartig. Manchmal sah ich diese nicht, weil ich mit meinen Gedanken entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft befand. Ich finde es wichtig, den Moment zu genießen, das Handy mal weg zu legen und DANKBAR dafür zu sein, das Leben bewusst erleben zu dürfen! – Wie seht Ihr das? 😊