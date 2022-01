Die neue Staffel von „Der Bachelor“ ging gestern erst los und schon hat der Ex-Rosenkavalier Andrej Mangold eine eindringliche Warnung für seinen Nachfolger Dominik Stuckmann. Vor allem die Popularität, die man quasi über Nacht erhalte, sei eine Gefahr und ein klarer Nachteil der Sendung.

Andrej Mangold hat durch seine Zeit als Bachelor nicht nur Positives erfahren.

Andrej Mangold warnt den neuen Bachelor Dominik Stuckmann

Gestern war es endlich soweit. Die erste Folge vom „Der Bachelor“ Staffel 12 lief endlich im TV. Diesmal versucht Dominik Stuckmann sein Glück und sucht nach seiner großen Liebe. Doch dass dieser Job auch seine Schattenseiten hat, weiß wohl Andrej Mangold nur zu genau. Er selbst verteilte 2019 in der 9. Staffel seine Rosen. Für den neuen Bachelor hat er jetzt eine deutliche Warnung.

Vor allem die Popularität, die man quasi über Nacht erhalte, sei ein großer Nachteil der Sendung, wie Andrej Mangold gegenüber „Promiflash“ erklärt. „Ich glaube, dieser plötzliche Anstieg der Bekanntheit, das ist das Gefährliche.“ Man könne sich kaum noch unerkannt in der Öffentlichkeit bewegen. „Leute werden dich ansprechen, möchten Fotos mit dir machen und deine Privatsphäre ist nicht mehr wie davor.“, so Mangold in dem Interview.

Das Versteckspiel geht los…

Der ehemalige Bachelor gibt zu Bedenken: „Er ist jetzt in einer Phase, in der er sich drei Monate lang verstecken muss – egal, ob er jetzt mit jemandem zusammen rausgegangen ist oder nicht. Danach beginnt die Phase, in der ihn jeder in ganz Deutschland erkennen wird! Egal, wo er hingeht: Er wird erkannt werden!“. Bestimmt keine leichte Zeit.

Der Ex-Bachelor ist sich aber sicher, dass Dominik Stuckmann Unterstützung von RTL bekommt. „Das ist eine große Umstellung. Damit muss er lernen umzugehen. Aber er hat da sicherlich von der Produktionsseite Hilfe zur Seite stehen.“ Und falls der neue Bachelor sich mal austauschen möchte, bietet ihm der ehemalige Basketballspieler Beistand an. „Meine Nummer kann er sich auch relativ schnell holen – ich kann ihm sicherlich auch gute Tipps geben.“

Andrej bekam Morddrohungen

Ja, Andrej Mangold weiß tatsächlich wovon er spricht, denn er musste am eigenen Leib erfahren, wie schnell die Begeisterung der Fans in Hass umschlagen kann. Als er 2020 mit seiner damaligen Freundin Jennifer Lange im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen war, erntete er für seinen Auftritt sehr viel Kritik. Sogar Morddrohungen soll der einstige Basketballprofi bekommen haben. Darauf folgte die Trennung von seiner Bachelor-Auserwählten und der Verlust zahlreicher Werbepartner und Fans. Sogar einige Freunde sollen sich von ihm gewandt haben. Bis heute ist das Image des Ex-Rosenkavaliers angekratzt.