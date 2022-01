Die neue Staffel „Der Bachelor“ startete schon mal anders, als gewohnt. Denn Dominik Stuckmann überraschte zwei der Frauen gleich zu Beginn der Show! Mit einer sprach er sogar über seine Ex und bei einer anderen zeigte er sich skeptisch gegenüber ihrer Berufswahl.

Drei Kandidatinnen mussten die Villa in Mexiko nach Folge eins bereits wieder verlassen.

„Der Bachelor“: Große Überraschung für die Frauen

Der diesjährige Bachelor tanzt aus mehreren, durchaus sympathischen Gründen aus der Reihe. So verdient er sein Geld etwa nicht durch Instagram oder andere Social-Media-Plattformen. Ganz im Gegenteil: Vor Beginn der Show hatte er nicht mal einen Account auf Instagram. Daher zeigte er auch nur wenig Begeisterung, als ihm Kandidatin Nele ganz stolz von ihrem Beruf als Influencerin erzählt und ihm verrät, dass sie über 100.000 Follower hat. „Das Wort Influencer hat hier so einen komischen Beigeschmack, aber gut“, sagt Dominik dann im Interview.

Zurück zu den Gründen, warum Dominik anders ist, als die anderen. Er präsentiert nicht seinen stählernen Körper, sondern gibt ganz offen zu, dass er das Fitnessstudio etwas anstrengend findet. Damit hat er wohl schon mal die Hälfte der Herzen erobert! Während dann ein paar der Frauen bereits in der Villa sind, sich unterhalten und darauf warten, dass die Runde komplett ist, gesellt sich der Bachelor einfach kurz zu ihnen. Er plaudert ein wenig, stoßt mit ihnen an und nimmt sogar ein paar Bissen von einem Snack, da er „mächtig Kohldampf“ hat, wie er berichtet. Totaaal sympathisch, echt! Nach der kurzen Stärkung stellt er sich wieder ans Ende des roten Teppichs und empfängt den Rest der Ladies.

Zwei Frauen können es nicht fassen, dass der Bachelor die ganze Zeit im Auto war. Bild: RTL

Punkt drei, wieso der diesjährige Bachelor gleich mal auffällt: Er lässt es sich nicht nehmen, ein paar der Frauen zu überraschen. Während sie denken, sie werden von einem Chauffeur zur „Bachelor“-Villa geführt, befindet sich in Wirklichkeit jemand ganz anderes hinterm Steuer. Nämlich der Bachelor höchstpersönlich! Jedoch trägt Dominik Kappe und Maske, damit ihn die Frauen nicht schon vorab erkennen. Bei der Villa angekommen sehen sie ihren Vielleicht-Traumman jedoch nicht und wundern sich, wo er denn sein könnte. Und als sie dann realisieren, dass der Bachelor die ganze Zeit über mithören konnte, würden sie am liebsten im Erdboden versinken. Die Folge: Schweißausbrüche und Gekreische!

Das Gespräch über die Ex

Während Dominik nach ein paar ersten Gesprächen an den Absichten einiger Frauen zweifelt, nimmt ihn Kandidatin Lara ins Kreuzverhör. Sie weiß, dass seine letzte Beziehung ganze sechs Jahre lang gehalten hat und erst vor wenigen Monaten Schluss war. Ungläubig hakt sie nach: „Und du bist schon darüber hinweg?!“. Daraufhin erklärt Dominik ihr: „Wenn man sich trennt, dann passiert das ja nicht plötzlich, sondern das ist ein Prozess, würde ich sagen, der sich über Monate, vielleicht über Jahre zieht. Und irgendwann kommt du an einem Punkt, an dem du die Reißleine ziehst.“

Kann eine der 21 Frauen Dominiks Herz erobern? Bild: RTL

Das stellt Lara nicht unbedingt zufrieden. Denn aus eigener Erfahrung weiß sie, wie schwer es sein kann, über einen Ex-Partner hinwegzukommen. Sie selbst hatte eine Beziehung, die fünfeinhalb Jahre dauerte. Doch bis sie den Trennungsschmerz überwunden hatte, verging eine halbe Ewigkeit. Um allerdings nicht den ganzen Abend über Verflossene zu sprechen, versichern sie sich am Ende, dass sie mittlerweile beide bereit für etwas Neues sind!

Drei Frauen müssen gehen

Schon nach dem ersten, ausgelassenen Abend mit 22 Frauen an seiner Seite, muss Dominik eine schwere Entscheidung treffen. Drei Singles müssen gehen! Die Wahl fiel dem Unternehmer aus Frankfurt sichtlich schwer. „Ich dachte, die erste Entscheidung wird ein Kinderspiel, aber das Gegenteil wurde mir bewiesen. Ich muss sagen, alle Frauen sind cool und haben für sich das gewisse Etwas. So schwer es mir fällt, bin ich super traurig, drei Frauen sagen zu müssen, deine Reise ist hier beendet.“

Ohne Rose verabschieden mussten sich Jenny, Bella und Elina. Für Letztere war das wohl keine große Überraschung. Denn zwischen ihr und Dominik hat es einfach nicht gefunkt. „Wir hatten einen schweren Start“, gab er ihr bereits vor der Entscheidung zu verstehen. Den restlichen Abend über hatten sich beide auch nicht sonderlich viel zu sagen.

Die Vorschau auf nächste Woche verrät, dass es bereits einige super romantische Dates gibt! Ob hier bereits der erste Kuss fällt?

Die Qual der Wahl! Bild: RTL

„Der Bachelor“ löuft jeden Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTL und parallel dazu auf RTL+ im Livestream. Auf RTL+ stehen die neuen Folgen zudem schon sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung.