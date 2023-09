Langsam, aber sicher hält der Herbst Einzug. Der Oktober blickt bereits mit voller Vorfreude um die Ecke und hat für das eine oder andere Sternzeichen nur positive Ereignisse parat.

Auf welche drei Tierkreiszeichen der beste Oktober wartet, verraten wir euch hier.

Widder

Eigentlich sind Widder nicht sonderlich große Fans vom Monat Oktober. Denn das bedeutet, dass sie sich endgültig vom Sommer verabschieden und akzeptieren müssen, dass die dunkle Jahreszeit anbricht. Kein Grund zum Verzweifeln! Denn in diesem Jahr meint es der Oktober besonders gut mit dem Sternzeichen. Heißt: Die Sterne stehen definitiv im Vorteil der Widder und bringen einige positive Wendungen mit. Sollte das Tierkreiszeichen unentschlossen über seine Zukunft sein, dann wird es im kommenden Monat mit Sicherheit die Erleuchtung finden und damit die Leichtigkeit des Lebens zurückerlangen.

Skorpion

Die Skorpione fühlen sich in der Cozy-Season mehr als wohl. Dieses positive Mindset bringt auch viele positiven Ereignisse. Denn das Sternzeichen kann jetzt endlich voller Tatendrang in die neue, herbstliche Jahreszeit starten. Alten Ballast lässt es hinter sich und schafft somit Platz und Raum für neue, schöne Erinnerungen. Da sich die Skorpione im Oktober gerne auch von ihrer besonders weichen Seite zeigen, fällt es ihnen leichter, sich zu öffnen. Die Chancen stehen gut, dass dem Sternzeichen eine Person begegnet, die es so schnell nicht wieder vergessen wird.

Steinbock

Liebeshungrige Steinböcke werden im Oktober sehr happy sein! Der Grund: Durch die kommende Sternenkonstellation wirken sie besonders charmant und eindrucksvoll auf ihr Umfeld. So fällt es dem Sternzeichen auch nicht schwer, neue Kontakte zu knüpfen und in oberflächlichen Bekanntschaften eine tiefgründige Verbindung zu finden. Mit ein klein bisschen Glück stoßt der Single-Steinbock im nächsten Monat sogar auf seine:n Seelenverwandte:n.