Die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton hat sich in ihrer neuen Dokuserie „Gutsy“ einem Jura-Quiz gestellt – und dabei haushoch verloren. Gegen Kim Kardashian. Das It-Girl, das bereits seit einiger Zeit Jus studiert, hat in der Fragerunde 11:4 gewonnen.

Böse Zungen behaupten ja, Clinton habe Kardashian absichtlich gewinnen lassen – doch das dementiert die Ex-Politikerin vehement.

Es ist wohl die beste Werbung, die eine Dokumentation je erhalten hat: Hillary Clinton und Tochter Chelsea starten im September mit der Serie „Gutsy“ auf AppleTV+. Darin treffen sie auf Frauen, die sich auf verschiedenste Weisen ihren Weg in der Gesellschaft geebnet haben. Eine davon ist Kim Kardashian. Die 41-jährige Unternehmerin hat so einige heiße Kohlen im Feuer: Mode, Kosmetik, Reality-Shows und ihr ganz normales Da-Sein als It-Girl.

Seit einiger Zeit beschäftigt sie sich auch mit einem Jura-Studium. Ihre Mission: Sie möchte sich gegen Ungerechtigkeiten einsetzen und unschuldige Menschen aus dem Gefängnis holen. Dafür kämpft sie auch richtig hart – denn immer wieder teilt sie ihre Fortschritte auf Social Media. Erst kürzlich hat sie die erste Anwaltsprüfung (auch als „Baby Bar“ bezeichnet) nach vier Anläufen bestanden. Diesen Erfolg teilte Kim gleich mal auf Twitter.

OMFGGGG I PASSED THE BABY BAR EXAM!!!!



Looking in the mirror, I am really proud of the woman looking back today in the reflection.



For anyone who doesn’t know my law school journey, know this wasn’t easy or handed to me. pic.twitter.com/44UiguM4bJ