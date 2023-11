Weihnachten ist das Fest der Liebe – und für einige Verliebte heißt das nur eines: die Hoffnung auf einen Heiratsantrag wird immer größer!

Dieses Jahr geht der Wunsch für drei Sternzeichen in Erfüllung!

Widder

Widder sehnen sich insgeheim schon lange nach dem nächsten Schritt in der Beziehung. Wenn sie ganz ehrlich sind, hören sie nämlich schon lange die Hochzeitsglocken läuten. Doch die Sache selbst in die Hand nehmen und einen Heiratsantrag machen, kommt für sie nicht in Frage.

Sie wollen stattdessen die große romantische Geste, bei der sie sich wie eine Prinzessin fühlen. Ein Traum, den sie schon seit frühester Kindheit haben. Und für viele Widder wird dieser Wunsch heuer endlich wahr – inklusive Rede und jeder Menge Freudentränen!

Fische

Die Fische fühlen sich in ihrer derzeitigen Beziehung richtig wohl. Sie lieben das Zusammenspiel mit dem Gegenüber, den Alltag, den sie gemeinsam geschaffen haben und die Vertrautheit, die sie jeden Tag spüren. Und so geht es auch ihrem Partner/ ihrer Partnerin.

Beide sind sich sicher: das ist die wahre Liebe. Und diese wird rund um die Feiertage mit einem romantischen Antrag gekrönt! Mit diesem haben die Fische zwar nicht gerechnet, dennoch wird es für sie der Beginn eines aufregenden Jahres und die wohl schönste Überraschung, die sie sich unter dem Christbaum hätten vorstellen können.

Jungfrau

Die Jungfrauen sind Meisterinnen darin, Situationen bis ins kleinste Detail zu analysieren – so auch bei der Liebe. Vor allem zum Jahreswechsel zieht das Tierkreiszeichen gerne Bilanz. Rund um die Feiertage kommt es also zu einem Gespräch in der Beziehung, bei dem alle Karten offen auf den Tisch gelegt werden.

Und die Jungfrauen merken: sie haben die große Liebe vor sich. Ganz sachlich wie sie sind, kann das also nur eines bedeuten: es wird Zeit für den nächsten Schritt. Was folgt ist zwar nicht der romantischste Heiratsantrag aller Zeiten, aber ein Moment, in dem sich die Jungfrauen endlich sicher und geborgen fühlen!