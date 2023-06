Der Lipliner ist dieses Jahr aus keiner Make-up-Routine mehr wegzudenken. Doch diesen Sommer bekommen die konturierten Lippen ein harmonisches Upgrade. Denn jetzt dreht sich alles um einen zauberhaft schönen Verlauf. Unter dem fancy Namen „Subversive Lips“ erobert der Beautytrend nun die Szene!

Wie ihr den Look auf eure Lips zaubert, verraten wir euch hier.

Subversive Lips: Mit diesem Make-up-Trend setzt ihr ein Statement

Ein Beautyprodukt, das 2023 unter gar keinen Umständen in unserer Kosmetiktasche fehlen darf: Richtig, der Lipliner! Mit dem Y2K-Hype erlebt der Konturenstift sein endgültiges Comeback. Während wir hier bis vor kurzem noch besonders auf scharfe Kontrast-Linien setzten, darf es diesen Sommer etwas verspielter sein. Denn mit den sogenannten „Subversive Lips“ steht schon der neueste Beautyhype in den Startlöchern.

Hinter dem fancy Namen steckt das zeitgemäße Makeover des altbekannten Lipliner-Trends aus den 90ern. Der Clou: Statt auf scharfe Linien und starken Kontrast, liegt der Fokus bei den „Subversive Lips“ auf visueller Tiefe. Und diese Tiefe erreichen wir durch durch den Mix von zwei verschiedenen Farbnuancen und einem zarten Verlauf. Zwar kommt auch hier ein auffälliger Lipliner zum Einsatz, dieser soll bei dem Sommer-Trend allerdings nach innen „verinnen“. Zumindest soll die Illusion entstehen. Der Look sieht dadurch besonders schön und verspielt aus. Doch die zweifarbigen Lippen versprühen auch jeden Menge sexy Vibes. Perfekt also für einen Hot-Girl-Summer!

Das macht den two-toned Look aus

Two-toned Lips sind jetzt einfach mega angesagt und ein Muss für alle Beauty-Addicts, die mit ihren Lippen gerne ein Statement setzen. Ob durch die Umrandung heller Lips mit einem dunkleren Farbton oder durch die Vervollständigung eines dunklen Lippenstifts mit jeder Menge Lipgloss – wie ihr den Look umsetzt und für welches Farbenspiel ihr euch entscheidet, bleibt letztendlich eurer Kreativität überlassen.

Ein schwarzer oder dunkelroter Konturenstift versprüht jede Menge 90s-Supermodel-Vibes. Ein hellerer Stift in Lila oder einem knalligen Pink zum Beispiel macht euch zum Hingucker auf jeder Sommerparty. Natürlich könnt ihr aber auch auf eine dezentere Variante und auf Nude-Töne setzen. Aber liebe missen, gerade im Sommer können wir uns ruhig mal etwas trauen und etwas tiefer in die Farbkiste greifen, oder? Eben! Und das beste: den Trendlook könnt ihr relativ easy umsetzen. Ihr benötigt dazu lediglich einen Lipliner, Lippenstift oder Lipgloss und ein ruhiges Händchen.

Und so kreiert ihr den Look

Gepflegte Lippen sind die Basis für den Look. Damit die Subversive Lips auch so richtig gut zur Geltung kommen und eure Lippen so weich und gepflegt wie möglich sind, empfehlen wir euch, davor noch ein Peeling anzuwenden. Das befreit die zarte Lippenhaut von kleinen Hautschüppchen. Ihr könnt dazu entweder Lip Scrubs (mit feinen Zuckerkristallen zum Beispiel) verwenden, oder aber ihr setzt auf einen sanften chemischen Exfoliator. Dann sind eure Lippen auch schon ready für den Trend-Look:

Step 1: Los geht’s mit der Konturierung der Lippen. Zeichnet den Lippenrand mit einem dunklen Konturenstift grob von außen nach innen nach.

Step 2: Verblendet die Linie dann vorsichtig mit euren Fingern oder einem Lippenpinsel nach innen.

Step 3: Für eine matte Basis die Lippen mit etwas transparenten Puder abtupfen.

Step 4: Tragt dann einen Lipstick beispielsweiße in einem helleren Farbton auf den restlichen Lippen auf. Abgerundet wird der Style zum Schluss noch mit reichlich Gloss. Et voilá!