Matcha-Lovers aufgepasst: Diesen Sommer tragen wir unser liebstes Tee-Getränk nicht nur in der Hand, sondern auch auf unseren Nägeln. „Iced Matcha Nails“ lautet DER Nageltrend der Stunde. Was den coolen Look ausmacht und wie ihr den Grüntee-Look auf eure Nägel zaubert, verraten wir euch hier.

Iced Matcha Nails: Dieser Beautytrend bringt den Sommer-Drink auf unsere Nägel

Tee-Fans werden uns bestimmt recht geben: Es geht wohl nichts über einen leckeren Matcha Latte. Ja, im Sommer können wir von der Iced-Version gar nicht genug bekommen! Doch der beliebte Drink versüßt uns nicht nur die heißen Sommertage, sondern dient nun sogar als Vorlage für den nächsten Beauty-Hype.

Matcha-Addicts haben auf diesen Trend bestimmt nur so gewartet! Denn der neueste Maniküre-Trend katapultiert jetzt das leckere Sommergetränk direkt auf unsere Nägel. Mit den sogenannten „Iced Matcha Nails“ liegt ihr jetzt mega im Trend! Inspiriert von der erfrischenden grünen Farbe des Matchas, verleiht der Trend euren Nägeln nicht nur ein farbenfrohes Upgrade, er bringt die Nails förmlich zum Strahlen. Wieso wir den Trend außerdem feiern: der Grüntee-Look ist mega vielseitig umsetzbar. Egal ob ganz minimalistisch, mit grünen French Tips, klassisch einfarbig oder mit kreativen Nailart Designs – hauptsache eure Nägel schreien nach Matcha!

Was sind Matcha Nails?

Was das Farbenspiel betrifft, reicht die Palette von zarten Minztönen bis hin zu intensiven Smaragd-Nuancen, die je nach individuellem Geschmack und Stimmung variieren können. Denn je nach Zubereitung des Getränks kann auch der Original Matcha Latte in allen möglichen Nuancen daher kommen. So wird aus dem saftigen Grün des Matchas durch die Milch ein sanfter Pastellton. Heißt: Eurer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Wichtig für den Look ist allerdings, dass die Nägel richtig schön glänzen! Denn das glossy Finish soll an die Eiswürfel in unserem Lieblings-Drink erinnern.

Entweder ihr macht euch gleich einen Termin im Nagelstudio eures Vertrauens aus und lasst die Profis ran oder aber ihr kreiert den Look auf eigene Faust zu Hause. Dazu haben wir jetzt noch eine kurze Anleitung für euch parat.

So geht der Look

Um die klassische Variante der Matcha Nails zu kreieren, braucht ihr keine besonders ausgeprägten Maniküre-Fähigkeiten. Eure Nägel sollten aber in einem gepflegten Zustand sein, bevor es an die grüne Farbe geht. Denn cleane Nails sind die Basis für den Nageltrend. Dazu startet ihr mit einer sorgfältigen Maniküre, bei der ihr die Nägel in die gewünschte Form feilt und die Nagelhaut sanft zurückschieben. Fussel, Staubkörnern und Co. entfernt ihr am besten mit einem Nagelcleaner. Und dann kann’s auch schon losgehen:

Step 1: Tragt zuallererst einen transparenten Base Coat auf, um die Nägel zu schützen.

Step 2: Wählt dann euren Lieblings-Matcha-Nagellack aus und tragt ihn gleichmäßig auf. Wer mutig ist, kann mit zwei verschiedenen Grün-Nuancen (eine hellere und eine dunklere) experimentieren, um den typischen Matcha-Latte-Look zu erzeugen. Für einen schönen Verlauf könnt ihr mit einem Nagelschwämmchen arbeiten.

Stept 3: Wenn ihr mit dem Effekt zufrieden seid, heißt es gut trocknen lassen!

Step 4: Für den „iced“ Look tragt ihr abschließend einen glossy Top Coat auf, um den Nägeln ein glänzendes Finish zu verleihen und sie länger haltbar zu machen. That’s it!