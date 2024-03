Vier Jahre lang waren Riverdale-Star KJ Apa und seine Partnerin Clara Berry ein Paar. Nun sollen sich die beiden getrennt haben. Die Trennung soll in einem TikTok-Video des französischen Models bestätigt worden sein.

Ein offizielles Statement zur Trennung gibt es von KJ Apa jedoch bisher noch nicht.

KJ Apa und Clara Berry haben sich getrennt

Mit diesem Liebes-Aus hätte niemand gerechnet: Riverdale-Star KJ Apa und seine Model-Partnerin, Clara Berry sollen sich getrennt haben, wie E! News berichtet. 2020 machte das Paar seine Beziehung erstmals öffentlich und galt seither als Iconic-Duo. Doch die Liebe der beiden war wohl nicht für die Ewigkeit bestimmt. Wie E! News jetzt berichtet, soll das französische Model in einem TikTok-Video darüber gesprochen haben, dass sie und ihr 26-jähriger (Ex-)Partner getrennte Wege gehen. Oh no!

Auf die Frage eines Fans, ob sie noch in einer Beziehung mit dem Neuseeländer sei, antwortete Clara in einem Video auf französisch mit „Nein“ und fügte später begeistert hinzu: „Ich bin frei“. Im weiteren Teil des Videos sprach das Model auf französisch, ihre Muttersprache, und erklärte ihren Fans dabei: „Ihr seht doch, dass ich glücklicher bin, oder?“. Dennoch gibt sie auch bekannt, dass sie nicht all zu viel darüber reden möchte: „Es läuft eh nicht gut, und wir tun unser Bestes, und… Ich will nicht darüber reden.“, teilt sie mit ihrer Community.

Kein offizielles Statement von Riverdale-Star bisher

Ein Jahr, nachdem KJ Apa und Clara ihre Beziehung damals offiziell bestätigten, folgten auch schon die nächsten erfreulichen Nachrichten: Sie bekamen ein gemeinsames Kind. Im September 2021 erblickte ihr Sohn, Sasha Vai Keneti, das Licht der Welt. Auf die Frage, wie es ihrem gemeinsamen Kind mit der Trennung gehen wird, antwortet das Model im Clip selbstbewusst: „Ich denke, es ist besser, getrennte, aber glückliche Eltern zu haben.“ Obwohl sie zugibt, dass die Trennung „gut läuft“, ist es nicht ganz so einfach, sich das Sorgerecht zu teilen, so Clara.

„Ich bin 50 Prozent der Zeit nicht bei meinem Sohn und werde daher 50 Prozent seines Lebens nicht kennen. Das ist etwas, das schwer zu akzeptieren ist“, erklärt Clara in dem Video. Von KJ Apa gibt es bis dato jedoch keine offizielle Stellungnahme. Es bleibt spannend!