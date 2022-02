Wer kennt es nicht: Man trifft sich eine Weile mit einer Person und alles deutet darauf hin, dass ihr vielleicht Gefühle füreinander entwickelt habt! Ihr seht euch regelmäßig und steht im regen Kontakt. Doch dann kommt ganz plötzlich der Bruch: Euer Gegenüber zieht sich aus einem unerklärlichen Grund ganz zurück. Das kommt für euch wie aus heiterem Himmel.

An diesen fünf Zeichen erkennt ihr schon vorher, dass eine Person ihre Gefühle nur vorspielt.

An diesen 5 Zeichen, erkennt ihr, dass jemand Gefühle nur vortäuscht

Es tut zwar nicht weniger weh. Aber so könnt ihr euch zumindest die ein oder andere Nacht voller Kopfzerbrechen ersparen.

1. Er/sie fragt nie direkt nach einem Date

Ihr trefft euch zwar immer wieder, aber eigentlich wird es nie wirklich als Date betitelt. Entweder passieren diese Treffen relativ spontan oder du selbst organisierst alles.

2. Er/sie integriert euch nicht in den Freundeskreis

Wenn sich jemand über die eigenen Gefühle nicht im Klaren ist, wird er oder sie auch nicht versuchen euch in seinen Freundeskreis zu integrieren. Also am besten stutzig werden, wenn ihr euch schon länger trefft, ihr aber noch keinen Freund vorgestellt bekommen habt.

3. Er/sie will dich nicht auf Social Media taggen

Auf Social Media taggen ist nicht jedermanns Sache. Doch weigert er/sie sich vehement euch in seiner/ihrer Insta-Story zu verlinken, obwohl ihr direkt danach fragt, steckt auf jeden Fall etwas dahinter. Womöglich sieht er/sie einfach keine Zukunft zwischen euch.

4. Er/sie kontaktiert euch nie untertags

Vielleicht ist euch ja schon einmal aufgefallen, dass er/sie sich nicht untertags meldet. Meistens werdet ihr eher am späten Nachmittag oder sogar erst Abends kontaktiert. Wirkt ganz so, als wäre ein Treffen mit euch der einfache Back-up-Plan.

5. Er/sie sagt oft kurzfristig ab

Immer wieder werdet ihr beim Absagen von Dates mit Ausreden über zu viel Stress im Büro oder, dass etwas dazwischen gekommen sei, abgespeist. Natürlich muss das nichts heißen, aber bleibt er/sie beim Festlegen eines neuen Treffens immer noch zögerlich, sollten eure Alarmglocken schrillen.