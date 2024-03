Der Frühling steht vor der Tür! Nicht mehr lange, dann fesseln uns auch schon offiziell die Frühlingsgefühle. Für manche von uns wird die neue Jahreszeit jedoch zu einer großen Herausforderung. Ein Blick auf euer Geburtsdatum kann euch dabei helfen, denn: manche Sternzeichen werden im Frühjahr ordentlich struggeln.

Wir verraten euch welche drei Tierkreiszeichen sich im Frühling warm anziehen sollten.

Krebs

Liebe Krebse, ihr solltet euch besser gut anschnallen, denn eure Reise im Frühling wird richtig turbulent! Vor allem in eurem Liebesleben erwarten euch neben einfachen Missverständnissen, eventuell auch Trennungen und Tränen. Das gilt aber auch für Singles: Am besten legt ihr NICHT jedes Wort eures Gegenübers auf die Goldwaage, sondern konzentriert euch auf eine offene Kommunikation. Es könnte nämlich leicht passieren, dass euch Missverständnisse am Ende des Tages Kopfschmerzen bereiten. Deshalb ein kleiner Reminder: Communication is key!

Zwillinge

Auch für euch liebe Zwillinge, sieht es im Frühjahr holprig aus. Der bekannte Sager „April,April – der macht was er will“ wird euch noch länger begleiten, denn vor allem das chaotische Wetter im Frühling wird euch in diesem Jahr möglicherweise die Laune verderben. Daraus resultiert, dass ihr in eurem Alltag ordentlich schlechte Stimmung verbreiten könnt. Generell stehen zu Beginn des Frühlings für euch die Sterne nicht so gut, weshalb er auch zu einer großen Challenge werden kann. Aber hey, ihr schafft das – dafür wird die zweite Jahreshälfte umso besser! 😉

Wassermann

Und zu guter Letzt: der Wassermann. Auch diesem Sternzeichen steht eine Herausforderung im Frühling bevor. Vor allem im Job und in der Liebe. Das bedeutet jedoch nicht, dass ihr liebe Wassermänner, gleich den Kopf in den Sand stecken müsst. Ganz im Gegenteil: sagt dem Chaos in eurem Leben den Kampf an! Am besten arbeitet ihr lösungsorientiert und versucht all euren Problemen, darunter Beziehungsproblemen oder finanziellen Problemen, entgegenzuwirken. Lasst euch von herausfordernden Zeiten nicht die Laune verderben, der Sommer wird dafür viel schöner – pinky promise!