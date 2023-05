Punk-Rock-Fans müssen nun stark sein. Sum 41 löst sich auf. Die ikonische Band aus den 00er Jahren gab jetzt auf Instagram überraschend ihre Trennung bekannt. Und das nach 27 Jahren Bandgeschichte.

Nach einem letzten Album und einer Welttour soll demnach endgültig Schluss sein.

Nach 27 Jahre: Sum 41 gibt Trennung bekannt

Sum 41 waren Anfang der 2000er Jahre eine der bekanntesten Punk-Rock-Bands der Welt. Mit Hits wie „Fat Lip“, „Still Waiting“ und „In Too Deep“ haben sie die Herzen ihrer Fans erobert und sich einen Platz in der Geschichte des Genres gesichert. Nun müssen Punk-Rock-Anhänger:innen allerdings ganz stark sein. Denn die kanadische Musikgruppe gab nun ihre Trennung bekannt. Und das nach 27 Jahren Bandbestehen!

Seit 1996 gibt es Sum 41 bereits, doch wie die Band nun in einem Instagram-Posting erklärt, werden die Mitglieder ihr musikalische Reise nicht mehr gemeinsam fortzusetzen. „Wir wollten, dass ihr das zuerst von uns erfahrt“ schreiben sie in einem offiziellen Statement und verkünden dann: „Sum 41 wird aufgelöst“.

Fans sind traurig: „Mein Tag ist ruiniert“

Aktuell besteht die Band aus den Mitgliedern Deryck Whibley, Dave Baksh, Jason McCaslin, Tom Thacker und Frank Zummo. In ihrer emotionalen Erklärung ist außerdem zu lesen: „Teil von Sum 41 zu sein, hat uns seit 1996 einige der besten Momente unseres Lebens beschert. Wir werden unseren alten und neuen Fans, die uns auf jede erdenkliche Weise unterstützt haben, für immer dankbar sein.“ Sie seien schon gespannt, was die Zukunft für sie bringt. „Danke für die letzten 27 Jahre Sum 41“, schreiben die Mitglieder zum Schluss noch.

Während einige nicht einmal wussten, dass die Band überhaupt noch besteht, kommt die Nachricht für andere ziemlich überraschend. Unter dem Posting sammeln sich bereits über 10.000 Kommentare. Viele User:innen sind wahrlich enttäuscht. „Mein Tag ist damit ruiniert“ oder „Aber es ist doch nicht 1. April, oder? Jungs, bitte!“ lauten nur zwei der vielen Kommentare unter dem Statement.

Album und Welttournee kommt

Ein kleines Trostpflaster gibt es aber: denn der letzte Song ist noch nicht gespielt! Die Band werde alle Konzerte geben, die in diesem Jahr noch anstehen. Es folgen also noch einige Konzerte in Europa – so wie etwa beim Nova-Rock-Festival in Österreich am 8. Juni. Aber nicht nur das. Sie werden mit „Heaven :x: Hell“ auch noch ihr letztes Album veröffentlichen. Danach soll noch eine Welttournee folgen, „um dies zu feiern“.

Die Band sorgte in der Vergangenheit schon für einige Schlagzeilen. So wurde Gitarrist und Leadsänger Deryck Whibley 2014 nach Alkoholexzessen mit Leber- und Nierenversagen in ein Krankenhaus eingewiesen. Seine Sucht verarbeitete er damals im Album „13 Voices“. Aber auch seine Ehe mit Sängerin Avril Lavigne sorgte Anfang der 2000er für Aufmerksamkeit. Sie waren DAS Couple des Punk-Rocks. Das Paar ließ sich allerdings nach drei Jahren Ehe wieder scheiden.