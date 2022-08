Wer großen Wert auf Pünktlichkeit setzt, wird im stressigen Alltag zur allzu oft enttäuscht. Denn manche Menschen kommen einfach immer zu spät! Das kann auch mit dem Sternzeichen zusammenhängen.

Diese drei Sternzeichen sind immer unpünktlich!

Löwe

Wenn die Löwen ganz ehrlich wären, wäre die Begründung für ihre ständige Unpünktlichkeit eine ganz simple: sie selbst sind immer die oberste Priorität im Leben.

Dass andere immer wieder auf sie warten müssen, stört sie also nicht. Schließlich gab es gute Gründe dafür, dass sie zu spät kommen (und mit „guten Gründen“ meinen sie den Coffee To Go, ein spontaner Ausflug in einen süßen Laden oder ein bisschen Extra-Zeit für das Outfit!)

Das Zu-Spät-Kommen hat außerdem ja auch einen guten Nebeneffekt: es garantiert einen großen Auftritt. Und wenn die Löwen eines lieben, dann im Mittelpunkt des Geschehens zu sein.

Fische

Fische lassen sich sehr leicht ablenken. Sind sie etwa gerade bei der Hausarbeit, kommt es nicht selten vor, dass sie ein neues Hobby entdecken. Es ist Ablenkung, die viel Zeit in Anspruch nimmt und den Alltag der Fische regelmäßig durcheinander bringt.

Denn nur allzu oft kommt es vor, dass sie auf dem Weg zu einem Treffen oder Meeting unterwegs noch einiges erledigen und dabei ganz auf die Zeit vergessen. Es ist eine Eigenschaft an die sich das Umfeld der liebenswürdigen Fische irgendwann gewöhnt – und sich anpasst. (Kleiner Tipp: gebt euren Fischen einfach immer einen deutlich früheren Treffpunkt!)

Schütze

Schützen lieben Spontanität. Sie genießen es, in den Tag hineinzugeben und fühlen sich von Strukturen und strikten Tagesabläufen eingeengt.

Terminkalender oder Erinnerungen sind bei vielen Schützen deshalb ein absolutes No Go. Da kann es schon schnell passieren, dass die Schützen auf eine Verabredung vergessen oder sich erst knapp davor wieder daran erinnern.

Da Hetzen und Stressen aber nicht in ihrer Natur liegt, kommen sie einfach zu spät – meist unangekündigt. Das kann schnell zu Konflikten führen; vor allem, wenn das Treffen mit einem eher organisierten Tierkreiszeichen vereinbart wurde.